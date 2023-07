Options: le point sur nos stratégies du 2e trimestre

Voyons si les constructions préconisées au cours des derniers mois ont été payantes ou sont en passe de l’être.

– En avril, nous avions misé à la hausse sur Prosus. C’était un peu trop tôt, car le call mars 2024 acheté, au prix d’exercice (ci-après, “prix d’ex.”) de 80 euros, a perdu la moitié de sa valeur. Il reste néanmoins encore 8 mois pour qu’un changement s’observe peut-être. La valeur du put décembre émis, au prix d’ex. de 90 euros, est passée de 25 à 22,85 euros. Laissons les bénéfices enfler.

– Schlumberger a vu le cours de son action doubler au cours des 12 derniers mois. Le put août émis, au prix d’ex. de 65 dollars, vaut quelque 18 dollars. Nous attendrions encore un peu. Le call novembre acheté, au prix d’ex. de 57,50 dollars, a perdu pas mal de sa valeur mais nous nous attendons à ce qu’il se reprenne au cours des prochains mois.

– Si, il y a environ cinq ans, il fallait débourser 30 dollars pour une action Vodafone, aujourd’hui, ce n’est plus que 10 dollars. Depuis janvier, l’action a cédé 10% alors que nous anticipions une amélioration. Le put octobre émis, au prix d’ex. de 14 dollars, résiste alors que nous espérions le contraire. Attendons de voir si cela change. Le call janvier 2024, au prix d’ex. de 15 dollars, qui nous avait coûté 0,22 dollar, ne vaut pas tripette aujourd’hui. Le sentiment est toujours négatif mais nous avons encore de nombreux mois devant nous pour assister, nous l’espérons, à une inversion.

– Si LVMH figure depuis des années parmi les meilleures entreprises du secteur du luxe, c’est grâce à sa stratégie très défensive et à son portefeuille de produits bien diversifié. Le titre étant devenu cher (à 27 fois le bénéfice attendu), nous avions mis en place une stratégie défensive. Le call septembre émis, au prix d’ex. de 900 euros, nous a rapporté 59 euros; nous avons liquidé la position pour 18 euros, soit un bénéfice de 41 euros.

– Fin mai, jugeant le moment opportun pour miser à la hausse sur KBC, nous avions acheté à 2,76 euros le call décembre, au prix d’ex. de 65 euros. Ce contrat vaut aujourd’hui 11,37 euros. Top! Le put septembre émis, au prix d’ex. de 70 euros, nous a rapporté 9,91 euros. Le contrat vaut à présent 5,81 euros. Ne faisons rien.

– L’entreprise de biotechnologie argenx est une proie rêvée pour les géants pharmaceutiques, devenus bien trop grands pour pouvoir développer eux-mêmes de futurs blockbusters et condamnés à rester à l’affût de petits acteurs qui y parviennent. Le call décembre acheté, au prix d’ex. de 450 euros, a déjà gagné 12 euros. Aux détenteurs d’actions argenx désireux de se prémunir contre une baisse du cours, nous avions suggéré d’acheter le put juillet au prix d’ex. de 360 euros. La prime s’est hissée de 28,72 à 38 euros. Nous prendrions nos bénéfices.

– L’action Shell n’est pas encore onéreuse. Le ratio cours/bénéfice est à peine supérieur à 6 et la valeur comptable est de 1,18. Or le rendement du dividende est de 4,50%. L’action va logiquement s’apprécier. Le call décembre acheté, au prix d’ex. de 30 euros, a cédé un peu de terrain. Nous visons les 35 euros; la valeur intrinsèque du call sera alors de 5 euros. Le put septembre émis, au prix d’ex. de 30 euros, nous a procuré 2,95 euros et coûte aujourd’hui 2,44 euros. Attendons.

– Empêtré depuis deux ans dans le scandale lié au rappel de ses appareils contre l’apnée du sommeil, Philips a provisionné 575 millions d’euros pour indemniser les plaignants. Nous avions proposé deux stratégies à la hausse. Le call décembre, au prix d’ex. de 21 euros, acheté à 1,11 euro, vaut légèrement plus actuellement. Patientons. La combinaison de calls (achat du call septembre au prix d’ex. de 18 euros et émission du call septembre au prix d’ex. de 24 euros) nous avait coûté 1,68 euro. En cas de liquidation aujourd’hui, nous empocherions 2,35 euros. Attendons que ce bénéfice gonfle encore.

– En mai, nous avions recouru à des options pour créer une action Cameco synthétique. Après l’achat du call et l’émission du put, tous deux échéant en janvier 2024 et assortis d’un prix d’ex. de 30 dollars, nous disposions de 2,40 dollars. Comme nous l’escomptions, l’action s’est appréciée, le call a gagné de la valeur, le put en a perdu. Une clôture de la construction à ce stade nous procurerait un joli 4,05 dollars. Nous y procédons de ce pas!