Options à la hausse sur Ageas

L’émission d’un “put” comme l’achat d’un “call” devraient vous permettre de tirer parti de la sous-valorisation actuelle de l’assureur.

D’avis qu’Ageas souffre de l’asthénie conjoncturelle en Chine et affiche un rendement du dividende inférieur à celui d’autres assureurs du Benelux, UBS conseille désormais de vendre le titre, avec un objectif de cours de 35,5 euros (37 jusqu’ici). Berenberg, un courtier allemand, estime en revanche le dividende susceptible d’atteindre 3,15 euros en 2023 et 3,45 euros en 2024, et le titre, de gagner 40%.

Nous jugeons nous aussi que l’action est sous-valorisée. Certes, la hausse des taux pénalise l’assureur, tout comme le ralentissement en Chine, où il est très exposé. Mais le cours en tient compte depuis un certain temps déjà, et nous tablons sur un rattrapage dans les 12 à 18 prochains mois. Le ratio cours/bénéfice n’est que de 6,5 et le rendement du dividende, supérieur à 8%, soutient le cours.

C’est pourquoi nous vous suggérons de miser à la hausse. L’on peut aussi bien émettre un put (pour acquérir l’action sous son cours actuel) qu’acheter un call (pour profiter d’une hausse du cours en investissant peu).

Emission du put

Ageas mars 2024

au prix d’ex. de 44 EUR

à 6,32 EUR

L’émission d’une option de vente permet actuellement d’empocher une belle prime: en l’occurrence, 6,32 euros pour ce contrat, dont la valeur intrinsèque est de (44 – 39,28 =) 4,72 euros. La différence entre la prime perçue et la valeur intrinsèque est de 1,6 euro; il ne s’agit que d’une valeur temps, qui disparaîtra si le cours de l’action reste stable ou augmente. La prime vous sera définitivement acquise à partir de 44 euros. L’acheteur de ce put ne réalisera de bénéfice que si l’action Ageas passe en dessous de 37,68 euros: il pourra vendre ses actions à 44 euros, mais ce droit lui aura coûté 6,32 euros.

Achat du call

Ageas juin 2024

au prix d’ex. de 40 EUR

à 1,92 EUR

Une première résistance technique se situe autour de 46 euros. Si le cours de l’action atteint ce niveau, ce contrat aura une valeur intrinsèque de 6 euros, soit trois fois plus que le prix d’achat. Il y a à peine 18 mois, l’action valait 50 euros; si cela se reproduisait, ce call vaudrait au minimum 10 euros. A l’inverse, l’acheteur peut perdre 100% si le cours de l’action ne dépasse pas 44 euros d’ici au 21 juin 2024; un risque à mettre dans la balance, face à une possibilité de gain illimitée.