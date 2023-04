Offre excédentaire de nickel

L’excédent concerne le nickel de classe 2, destiné à l’industrie sidérurgique. Le marché du nickel de qualité batterie reste pour sa part très tendu.

Le nickel, qui s’échangeait à près de 30.000 dollars la tonne au début de l’année, est retombé à 22.000 dollars, son niveau le plus bas depuis novembre. L’International Nickel Study Group prévoit que le surplus d’offre, léger en 2022, va devenir plus important cette année, au vu de la croissance explosive de la production en Indonésie, qui représente la moitié de la production mondiale. Le gouvernement indonésien entend faire de son pays la plaque tournante de l’industrie manufacturière à base de nickel. La récente chute du prix de ce métal, comme des autres métaux de base, découle des craintes de récession.

Lorsque le nickel vient à manquer, les marchés à terme connaissent une situation de déport: sa livraison immédiate est plus onéreuse que celle à plus long terme. Mais actuellement, c’est l’inverse (situation de contango). L’excédent concerne le nickel de faible qualité (classe 2), destiné au secteur de la construction (industrie sidérurgique). Le marché du nickel de qualité batterie (classe 1) reste pour sa part très tendu.

Nouvelle plateforme d’échanges

L’on ne peut plus se fier aux prix du nickel de classe 1 sur la London Metals Exchange (LME), entre autres après la short squeeze (liquidation forcée des positions courtes) sur le nickel de mars 2022, qui avait propulsé son prix à 100.000 dollars la tonne. La Bourse LME avait annulé plusieurs transactions et fixé une limite de variation journalière. Mais depuis, les volumes traités et la liquidité demeurent faibles.

Toutefois, la société britannique Global Commodities Holdings (GCH) a lancé une plateforme de négociations sur des contrats de nickel physique uniquement. Elle vise à y éviter la spéculation, en n’y invitant aucun trader ou acteur financier. Glencore, BHP Group, Anglo American et Rio Tinto, pour ne citer que quelques entreprises, utilisent la plateforme.

Sprott Assett Management a émis fin mars un tracker exposé à des entreprises produisant principalement du nickel. Il n’est pour l’heure pas disponible en Europe, mais vous pouvez prendre des positions individuelles dans les sociétés qui en composent le sous-jacent, l’indice Nasdaq Sprott Nickel Miners (https://sprottetfs.com/media/3658/nikl-factsheet.pdf).