NVIDIA : d’excellents chiffres… accueillis froidement

Si vous ne souhaitez pas vous défaire de vos actions, vous pouvez les prémunir contre une baisse par l’émission d’options d’achat. Si vous pensez que NVIDIA ne parviendra plus à satisfaire un marché trop exigeant, vous pouvez opter pour des options de vente.

Au cours des 12 mois écoulés, le cours de l’action a gagné 195 % de sa valeur. Sur deux ans, la progression est encore plus impressionnante : +772 %. Quant à ces derniers chiffres, ils vous laisseront bouche bée : sur cinq ans, la hausse est de 2.520 %, sur 10 ans, de… 26.970 %.

Cependant, les arbres ne poussent jamais jusqu’au ciel. Et sans doute cette mise en garde est-elle à prendre on ne peut plus au sérieux aujourd’hui : l’action coûte près de 50 fois les bénéfices attendus en 2024. Une telle valorisation ne se justifie que si les bénéfices enflent de façon phénoménale chaque année, comme cela a été le cas longtemps. Cette fois, les perspectives sont certes encore très bonnes, mais annoncent un ralentissement de la croissance des bénéfices. Ce que le marché boursier peine à accepter.

Pour prémunir leurs actions contre un repli tout en les conservant, les investisseurs peuvent émettre des options d’achat (call) sur celles-ci. Ceux qui, comme nous, pensent que les marges bénéficiaires de l’entreprise ne progresseront plus, peuvent acheter des options de vente (put).



Emission du call

NVIDIA juin 2025

au prix d’ex. de 140 USD

à 20,58 USD



Ce call est hors de la monnaie : le cours de l’action est inférieur au prix d’exercice de ce contrat. La prime de 20,58 dollars ne contient donc que de la valeur temps, laquelle s’amenuisera graduellement. L’acheteur du contrat pourra acquérir des actions à (140 + 20,58) 160,58 dollars. C’est près de 20 % de plus que son prix actuel et un niveau supérieur à son plus haut historique.



Achat du put

NVIDIA juillet 2025

au prix d’ex. de 125 USD

à 11,00 USD



Pour 11 signaux de baisse, il y en a six de hausse, ressort-il de l’analyse technique de l’action. Et à 140 dollars se trouve une première résistance. Si le cours la franchit, il se heurtera à une autre à 149 dollars. A ce niveau, bien sûr, la prime payée serait perdue.

Toutefois, nous pensons que l’action va marquer le pas puis revenir à des niveaux de cours acceptables. En corrigeant, elle trouvera un soutien à 121 dollars. Mais il faudra qu’elle tombe à (125 – 11) 114 dollars au minimum pour que ce contrat soit rentable, car vous percevrez 125 dollars par action que vous vendrez, mais la prime vous aura coûté 11 dollars.