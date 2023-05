Nouvelles opportunités du côté de Cameco

Au vu des excellents résultats sur lesquels Cameco a clos le premier trimestre, plusieurs grandes maisons de Bourse ont considérablement relevé leur objectif de cours. Nous misons à nouveau à la hausse, au moyen d’une action synthétique.

Nous avions utilisé, fin 2022, des options pour créer une action synthétique. Cette stratégie s’articule autour d’un call acheté et d’un put émis, assortis des mêmes date et prix d’exercice. Le résultat se comporte exactement comme une action, tout en étant beaucoup moins cher. Le profit potentiel est illimité, mais la perte peut être importante elle aussi: si le cours baisse et que l’acquéreur exerce le put, le call deviendra sans valeur.

Nous avions acquis le call Cameco juin 2023, au prix d’exercice de 26 dollars (USD), moyennant une prime de 2,69 USD. Nous avions donc également émis un put, qui nous avait rapporté 4,75 USD. La construction nous avait permis de conserver (4,75 – 2,69) 2,06 USD. Depuis, le cours a gagné 15%. Le call s’est certes déprécié, en raison de la perte de valeur temps, mais en perdant lui aussi de la valeur temps, le put émis a plus que compensé cette baisse. La construction peut être liquidée pour 1 USD environ, soit un bénéfice de (1,06 x 100) 106 USD. Mais comme l’action Cameco nous semble pouvoir progresser encore, nous conseillons de laisser la stratégie suivre son cours.

Au vu des excellents résultats sur lesquels Cameco a clos le premier trimestre, plusieurs grandes maisons de Bourse ont considérablement relevé leur objectif de cours – bénéfice net et bénéfice par action ont en effet été multipliés par 3, et le chiffres d’affaires a atteint 687 millions USD (+73%). Le soutien dont bénéficie l’énergie nucléaire dans le monde entier explique bien sûr ce phénomène. Nous misons à nouveau à la hausse, au moyen d’une action synthétique.

Achat du call

Cameco janvier 2024

au prix d’ex. de 30 USD

à 2,60 USD

Emission du put

Cameco janvier 2024

au prix d’ex. de 30 USD

à 5 USD

La construction permet de conserver (500 – 260) 240 USD. Si le cours augmente, c’est parfait: le call s’appréciera et le put ne vaudra plus rien, de sorte que la prime de 500 USD nous restera acquise. La résistance constatée à 30,47 USD pourrait, selon nous, céder. A partir de là, seul le ciel serait la limite, puisque la valeur du call dépendrait du cours atteint par l’action. Si c’est l’inverse qui se produit, le call n’aura plus aucune valeur et nous achèterons le titre à 30 USD, quel que soit son cours.