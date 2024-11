Nouvelle incertitude sur le marché des céréales

Le contexte – vigueur du billet vert et risque de nouvelle guerre des tarifs – n’est pas favorable aux céréales.

L’indice Bloomberg Grains (maïs, blé et soja) a chuté de près de 20 % entre janvier et août 2024. Les prix des céréales étaient repartis à la hausse en septembre, mais cette reprise a été étouffée dans l’œuf à l’annonce de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle. On le sait, il souhaite augmenter fortement les droits de douane sur divers produits provenant de l’étranger (cible première : la Chine) afin de protéger l’économie américaine. Mais Pékin ne manquerait sûrement pas de riposter. Le programme inflationniste de Donald Trump a fait s’envoler le dollar. Or un dollar cher rend les exportations américaines moins compétitives.

Le contexte n’est pas favorable aux céréales. La Chine achète 40 % du soja américain. En cas de restrictions à l’importation, elle pourrait se tourner vers le Brésil et l’Argentine. Aussi davantage de terres arables seraient-elles disponibles pour la culture du maïs, dont l’offre deviendrait excédentaire.

Réduction de la position courte

Les cours du blé, du maïs et du soja sont tombés à un plancher cet été alors que la position courte sur les contrats à terme sur ces céréales avait atteint un pic inédit. Les stocks étaient alors bien garnis. Cependant, la position courte nette a fini par cesser d’augmenter. Les fondamentaux du secteur ont peu changé depuis l’été, mais c’est donc la couverture des positions courtes qui a entraîné la hausse des prix des céréales ces dernières semaines. A présent, les positions spéculatives sur les marchés à terme sont revenues à un niveau normal.

Un risque à prendre en compte

La réaction du marché à l’issue du scrutin se fonde surtout sur des hypothèses. Naturellement, qui veut investir dans les céréales doit prendre en compte le risque de guerre des tarifs. Si les prix venaient à tomber encore plus bas que cet été, ce serait une occasion de prendre une position longue.

Pour un investissement diversifié, l’on peut opter pour le WisdomTree Grains ETF (Xetra ; code ISIN GB00B15KYL00, ticker 0D7Y GY), qui suit l’indice Bloomberg Grains. Le même émetteur propose aussi des ETF axés sur une céréale : le WisdomTree Wheat (ISIN JE00BN7KB664) pour le blé, le WisdomTree Corn (JE00BN7KB441) pour le maïs et le WisdomTree Soybeans (GB00B15KY542) pour le soja.