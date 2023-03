Miser à la hausse sur Barrick Gold

L’or est une valeur refuge fort appréciée, mais sa détention sur de longues périodes n’est pas toujours rentable. Il en va de même pour les sociétés minières, telles que Barrick Gold. L’émission d’un put et l’achat d’un call nous permettront de profiter de la probable prise de hauteur du titre.

Nouvelle crise, nouvelles incertitudes, et comme de coutume, l’or brille. Le cours du métal jaune n’est pas loin du record de 60.300 euros par kilogramme atteint fin février 2022. Sur cinq ans, il a gagné 70%. En revanche, ceux qui avaient acheté de l’or il y a 10 ans n’ont pas gagné beaucoup d’argent en optant pour une stratégie buy and hold.

Les détenteurs de titres Barrick Gold font le même constat amer. L’action a certes pris 40% sur cinq ans, mais elle valait 40% de plus qu’aujourd’hui il y a 10 ans. Barrick Gold a beau être le deuxième producteur d’or au monde, son cours ne suit pas celui de l’or car la société produit aussi du cuivre et, surtout, elle a publié des résultats peu réjouissants ces dernières années. Son cash-flow opérationnel fond depuis 3 ans. Voyant toutefois de la lumière au bout du tunnel, nous avons décidé de miser à la hausse à l’aide de stratégies éprouvées: l’émission d’un put (approche défensive) et l’achat d’un call.

Emission du put

Barrick Gold septembre 2023

au prix d’ex. de 22 USD

à 6,20 USD

La résistance autour de 18 dollars pourrait facilement céder en cas d’amélioration du sentiment. Une barrière plus robuste se trouve juste au-dessus de 25 dollars, mais la prime (élevée) de (100 x 6,20) 620 dollars nous serait acquise depuis longtemps. En fait, il suffit d’un rebond de 25%, à 22 dollars, pour que ce contrat soit rentable. En cas d’évolution défavorable de la Bourse et de l’action Barrick Gold, nous devrions acheter les titres, qui coûteraient (22 – 6,2) 15,8 dollars, soit 12% de moins environ que le cours actuel.

Achat d’un call

Barrick Gold janvier 2024

au prix d’ex. de 20 USD

à 1,54 USD

Nous l’expliquions ci-dessus: l’action ne rencontrera pas de grande résistance jusqu’à 25 dollars. Niveau auquel la valeur intrinsèque du contrat sera de 5 dollars, ou plus de trois fois notre investissement (1,54 dollar). Mais il y a à peine 28 mois, le titre coûtait 30 dollars. S’il n’est pas garanti qu’il remonte jusque-là, le scénario n’est pas irréaliste si la Bourse reprend des couleurs. Dans le cas contraire, si le cours reste en dessous de (20 + 1,54) 21,54 dollars, nous perdrons l’intégralité de notre mise, soit (1,54 x 100) 154 dollars.