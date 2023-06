L’intelligence artificielle dope les semi-conducteurs

La croissance du secteur des semi-conducteurs devrait être dopée par le recours à l’intelligence artificielle. Pour qui veut diversifier son exposition, plusieurs fonds indiciels existent.

Les producteurs de semi-conducteurs profitent de l’engouement actuel pour l’intelligence artificielle. Plusieurs ETF permettent d’investir de manière diversifiée dans ce secteur.

Van Eck Vectors Semiconductors ETF

Code ISIN: IE00BMC38736

Marché: Xetra

Frais de gestion annuels: 0,35%

Ticker: VVSM GY

Ce tracker de l’américain Van Eck Global réplique la performance de l’indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped, qui compte 25 sociétés cotées aux Etats-Unis et actives dans les semi-conducteurs; il fait la part belle aux Etats-Unis (77% de l’indice), puis aux Pays-Bas (13%, avec ASML et NXP) et à Taïwan (TSMC). L’indice est repondéré deux fois par an et le poids maximal d’une position ne peut excéder 10% au moment de la repondération. L’ETF, inscrit à la cote de Xetra (Allemagne) et dont les dividendes sont réinvestis, est le plus important tracker sectoriel coté en Europe, avec un encours de près de 1 milliard d’euros. Sa commission de gestion annuelle est de 0,35%.

iShares MSCI Global Semiconductors ETF

Code ISIN: IE000I8KRLL9

Marché: Euronext Amsterdam

Frais de gestion annuels: 0,35%

Ticker: SEMI NA

Cet ETF de la gamme iShares de BlackRock et a pour sous-jacent l’indice MSCI Semiconductor & Semiconductor Equipment; il est coté en dollars à Amsterdam sous le ticker SEMI. Avec 255 sociétés, l’indice sous-jacent est beaucoup plus diversifié que celui du tracker précédent, mais les 10 plus grandes positions représentent, ensemble, 58%, soit une pondération similaire à celle de l’ETF Van Eck Global. Il s’agit également d’un tracker physique dont les revenus sont réinvestis. Les actions américaines sont surpondérées (67%); suivent ensuite celles de Taïwan (12,4%), des Pays-Bas (8,1%), du Japon (5,3%) et de la Corée du Sud (2%). L’indice MSCI est repondéré tous les trimestres et les frais de gestion sont aussi de 0,35%. Avec moins de 500 millions d’euros sous gestion, le tracker d’iShares est deux fois plus petit que celui de Van Eck.

Une alternative légèrement moins liquide aux deux ETF susmentionnés est le HSBC Nasdaq Global Semiconductors ETF, coté sur Euronext Paris depuis janvier 2022, avec le ticker HSNC FP et le code ISIN IE000YDZG487. Le sous-jacent est l’indice Nasdaq Global Semiconductor, qui compte 80 positions. Là encore, la commission de gestion est de 0,35%.