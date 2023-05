Le platine a la cote

Les investisseurs ont préféré le palladium au platine jusqu’à l’an dernier, avant de changer leur fusil d’épaule. Ce printemps, dans le sillage de l’or et de l’argent, le cours du platine a atteint son plus haut niveau depuis plus d’un an.

Le métal précieux qu’est le platine compte de nombreuses applications industrielles, les industries automobile et de la joaillerie en étant les plus gros consommateurs. Mais la demande émane également des investisseurs. Excédentaire jusqu’il y a peu, le marché est désormais en déficit.

Fin 2022, le World Platinum Investment Council (WPIC) pronostiquait encore pour 2023 un excédent de l’offre; c’était sans compter le changement de stratégie de l’industrie automobile, que la flambée des prix du palladium a incitée à se tourner vers le platine, moins cher, pour ses catalyseurs. Dès lors, le WPIC anticipe désormais une augmentation de 24% de la demande de platine en 2023. Parallèlement, l’offre ne devrait augmenter que de 3% en raison de problèmes en Russie, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud; le déficit, initialement attendu à 300.000 onces troy, devrait atteindre 556.000 onces troy, sur un marché total d’environ 8,2 millions.

Il est possible de s’exposer au platine en investissant dans le WisdomTree Physical Platinum ETF, qui s’échange sur Euronext Amsterdam (ticker PHPT).

Victime de son succès

En hausse constante ces dernières années, le palladium est devenu victime de son succès. Quatre-vingts pour cent de la production finissaient dans les catalyseurs. A présent, ses perspectives sont mauvaises tant à court terme (on recourt plus au platine) qu’à long terme (abandon des moteurs à combustion). Et pourtant, son cours a augmenté au printemps. Selon Norilsk, la production devrait baisser de 8-14% cette année, alors que le marché automobile chinois se reprend.

Il est possible de miser sur un redressement du cours du palladium par le biais du WisdomTree Physical Palladium ETF (ticker PHPD). L’on peut également investir dans Regenx Tech Corp (ticker RGX). Cette petite entreprise américaine a développé une méthode de recyclage du platine et du palladium se trouvant dans les vieux catalyseurs diesel respectueuse de l’environnement. Les méthodes existantes polluent beaucoup, ne sont pas rentables et sont vouées à disparaître. Regenx va donc voir s’ouvrir à elle un vaste marché.