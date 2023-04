La résurrection de Schlumberger

Actif dans les services parapétroliers, Schlumberger profite de la bonne santé actuelle du secteur. Mais l’action fluctue beaucoup, et se prête donc particulièrement aux stratégies d’options à court terme. Nous en détaillons deux.

La période actuelle est faste pour l’industrie pétrolière. En tant que fournisseur de services et de machines et matériaux pour l’exploration pétrolière et gazière, Schlumberger, réputé pour ses technologies de pointe, tire profit des énormes marges bénéficiaires du secteur.

Le prestataire de services parapétroliers peut se targuer d’un bilan solide qui lui permettrait de poursuivre son activité pendant un certain temps même si le marché flanchait. La diversification décidée il y a quelque temps afin d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone va bon train. La division New Energy est ainsi déjà active dans les domaines de l’hydrogène, du stockage de l’énergie, de l’énergie géothermique et de l’extraction du lithium.

L’action reste toutefois très sensible à la conjoncture et fluctue beaucoup. Ceux qui ont acheté le titre il y a 10 ans et l’ont toujours en portefeuille subissent une perte de 25%. Le titre valait 69 dollars début 2018; il a depuis abandonné 24%. Cette action se prête donc parfaitement aux stratégies d’options pour les investisseurs plutôt axés sur le court terme.

Emission du put

Schlumberger août

au prix d’ex. de 65 USD

à 18,65 USD

Ce contrat est dans la monnaie. Intrinsèquement, il vaut 13,5 dollars (puisque le prix d’exercice est de 65 dollars et le cours actuel, de 51,5 dollars). Pour l’acheteur, la prime temporelle s’élève donc à 18,65–13,5 = 5,15 dollars; elle diminuera progressivement, jusqu’à devenir nulle à l’échéance, le 18 août. Si l’action dépasse le 65 dollars, le contrat n’aura plus aucune valeur et le gain sera de 18,65 dollars, soit un bénéfice de 1.865 dollars puisque le contrat porte sur 100 unités.

Dans le cas contraire, le contrat sera exercé à 65 dollars. Le coût d’achat du titre sera dès lors 65–18,65 = 46,35 dollars, soit environ 12% de moins que le cours actuel.

Achat du call

Schlumberger novembre

au prix d’ex. de 57,50 USD

à 4,60 USD

Cette option d’achat est relativement chère, du fait de son échéance assez lointaine (17 novembre) et du sentiment haussier dont bénéficie le titre. Une première résistance se situe autour de 57,5 dollars; si elle cède, la voie vers 69,5 dollars sera libre. Dans ce cas, la valeur intrinsèque de ce contrat sera de 12 dollars.