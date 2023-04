La résurrection de Nokia

Au vu des derniers chiffres publiés et de la croissance attendue cette année, l’action devrait s’apprécier. Misons sur ce scénario en recourant à nos stratégies habituelles.

Une entreprise peut tomber et se relever plusieurs fois, comme Nokia nous l’a prouvé. Jusqu’en 2012, l’entreprise a dominé le marché des téléphones portables. Elle a autrefois employé plus de 130.000 personnes. Aujourd’hui, son chiffre d’affaires ne s’élève plus qu’à 25 milliards d’euros, contre deux fois plus en 2007. C’est après cette année record, au cours de laquelle Nokia s’est offert, à un prix exorbitant, l’entreprise américaine Navteq, qu’elle a vu sa situation se dégrader. En 2013, elle a été contrainte de céder la quasi-totalité de ses activités à Microsoft. Spécialisée alors principalement dans l’équipement de réseaux et la cartographie et la navigation GPS, Nokia a acquis la société française Alcatel-Lucent en 2015. Elle a ensuite vendu sa filiale de cartographie HERE, empochant une belle plus-value. Après quoi elle a néanmoins connu quelques années de vaches maigres. Mais depuis 2020, l’entreprise finlandaise se relève. Le programme de rachats d’actions entamé l’an passé se poursuit et le dividende passe à 0,12 euro par action. Au vu des derniers chiffres publiés et de la croissance attendue cette année, l’action devrait s’apprécier. Misons sur ce scénario en recourant à nos stratégies habituelles.

Emission put

Nokia septembre

au prix d’ex. de 5 EUR

à 0,59 EUR

L’action bénéficie d’un soutien ferme autour de 4,30 euros, mais une résistance l’attend autour de 4,80 euros. Le prix d’exercice de ce contrat se situe juste au-dessus de cette résistance. Si le cours atteint ce niveau, nous empocherons la prime de (100 x 0,59) 59 euros. Tant que le cours restera supérieur à (5 – 0,59) 4,41 euros, nous réaliserons un bénéfice.

Si Nokia déçoit à nouveau le marché, son action retombera d’abord à 4,30 euros. Dans ce cas, nous devrons payer par action 5 euros (prix d’exercice) moins 0,59 euro (la prime).

Achat du call

Nokia décembre

au prix d’ex. de 5 EUR

à 0,21 EUR

La résistance autour de 4,80 euros évoquée ci-dessus n’étant pas très robuste, si le sentiment du marché devenait favorable et que l’action grimpait à ce niveau, il y aurait des chances que cette dernière atteigne aisément la résistance à 5,15 euros. Mais pour que ce contrat rapporte quelque chose, elle devrait valoir plus de (5 + 0,21) 5,21 euros. La résistance suivante se trouve à 5,32 euros. Il y a environ 7 ans, Nokia se négociait à 7 euros. Si son cours remontait jusque-là, ce contrat aurait une valeur intrinsèque de 2 euros.