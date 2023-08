La descente aux enfers d’Adyen

Au vu de la dynamique négative dans laquelle est engagé le spécialiste des paiements en ligne, nous conseillons de miser sur une baisse de l’action en achetant un put.

Quand le CEO d’une société cotée insinue qu’il se fiche éperdument que ses actionnaires perdent, en l’espace d’une seule séance boursière, 40% de leur investissement dans sa société, il y a de quoi s’inquiéter. Car lorsque Pieter van der Does (voir photo) affirme péremptoirement que l’argent ne figure pas parmi ses préoccupations, il y a fort à parier que l’inverse vaut pour la majorité de ses actionnaires. Après des semestriels décevants, du fait du ralentissement de la croissance et de la hausse des coûts, la capitalisation boursière d’Adyen a chuté de plus de 16 milliards d’euros en une séance. L’action n’en reste pas moins onéreuse, puisque son cours représente encore près de 40 fois le bénéfice annuel. Le flamboyant CEO prétend qu’il trouve trop peu d’employés talentueux pour mettre en œuvre sa vision à long terme.

Pieter van der Does a fondé Adyen (qui, en surinamais, signifie “renouveau”), une entreprise spécialisée dans les paiements en ligne qui défie les banques traditionnelles, qu’il qualifie de “criminelles”. L’entrepreneur semble en revanche ne montrer aucun scrupule à vendre massivement des actions de sa propre société.

La célèbre investisseuse Cathie Wood, fondatrice d’ARK Invest, a investi dans la fintech néerlandaise après la correction de l’action, mais peu d’investisseurs lui ont emboîté le pas. Au vu des signaux peu encourageants, nous recommandons à ceux qui détiennent des actions de les conserver. Le cours a reculé de plus de 70% en deux ans, de 2.766 à 800 euros à peine aujourd’hui. Face à cette dynamique peu favorable, nous conseillons de miser sur une poursuite de sa baisse.

Achat du put

Adyen mars 2024

au prix d’ex. de 750 EUR

à 75,10 EUR

L’achat de ce contrat nous donne le droit de vendre 100 actions Adyen à 750 euros, moyennant une prime de 75,10 euros, non négligeable, qu’explique le dévissage de ces derniers jours. Attention toutefois, cette option est un investissement risqué: vous pouvez perdre toute votre mise si l’action Adyen se redresse. Pour que ce contrat devienne rentable, il faut que le cours tombe sous (750 – 75,10 =) 674,60 euros, soit un recul de 18%. Cela peut sembler beaucoup, mais de tels titres sont parfois sujets à des fluctuations importantes et rapides.