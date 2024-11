Investir en cryptomonnaies via des ETF

La victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle a enflammé le marché des cryptomonnaies. Pour investir dans celles-ci ou dans les entreprises du secteur, voici une sélection d’ETF. Il en existe de nombreux autres et plus vastes aux Etats-Unis, mais ceux-ci ne sont pas disponibles en Europe.



WisdomTree Physical Bitcoin



Code ISIN : GB00BJYDH287

Marché : Euronext Paris

Frais de gestion : 0,35 % l’an

Ticker : WBTC FP



Ceux qui préfèrent s’en tenir au bitcoin trouveront plusieurs ETF qui ne répliquent que l’évolution de cette crypto. La plupart étant de très petite taille et appliquant des frais de gestion très élevés, nous avons opté pour l’ETF de WisdomTree parce qu’il se négocie (entre autres) sur Euronext et que ses frais annuels sont acceptables, à 0,35 %. Avec ses 884 millions d’euros sous gestion, il est aussi l’un des plus grands ETF axés sur le bitcoin. Son rendement cette année s’établit à 115,2 %.



Autre possibilité : l’Invesco Physical Bitcoin, plus petit (321 millions d’euros sous gestion) que le précédent mais aux frais de gestion un peu plus élevés (0,39 %), s’échange sur le marché allemand Xetra (code ISIN XS2376095068, ticker BTIC GY).



VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF



Code ISIN : IE00BMDKNW35

Marché : Xetra

Frais de gestion : 0,65 % l’an

Ticker : DAVV GY



Cet ETF de Van Eck Global a pour sous-jacent l’indice MVIS Global Digital Assets Equity, qui englobe 20 sociétés actives dans le secteur (technologie blockchain, plateforme d’échange de crypto-actifs, achat de cryptomonnaies). Le rendement de l’indice cette année est de 86 %. L’ETF gère 281 millions d’euros et réinvestit les revenus.





21 Parts Crypto Basket ETP



Code ISIN : CH0445689208

Marché : Euronext

Frais de gestion : 2,50 % l’an

Ticker : HODL FP/21XH GY



Cet ETF émis par 21Shares gère 207 millions d’euros. Son sous-jacent est l’indice 21Shares Crypto Basket, qui reproduit l’évolution des cours des cinq plus grandes cryptomonnaies par la capitalisation boursière (pour l’heure : le bitcoin, l’ethereum, le binance, le solana et le ripple) et a procuré un rendement de 68,9 % cette année. L’ETF s’échange sur plusieurs Bourses d’Europe (Xetra, Euronext, Swiss Exchange) mais tous les courtiers ne le proposent pas. L’inconvénient majeur est la hauteur de ses frais de gestion (2,5 % !).