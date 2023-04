Investir dans la valeur avec des ETF

Plusieurs fonds indiciels permettent de tirer parti de l’essor actuel des actions de valeur. Nous en présentons quelques-uns ici.

Traditionnellement, lorsque l’économie souffre, les valeurs de croissance sont à la peine tandis que celles axées sur la valeur s’en sortent mieux. Plusieurs trackers permettent de profiter de cette dynamique.

Xtrackers MSCI World Value ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BL25JM42

Frais de gestion annuels: 0,25%

Ticker: XDEV GY

Ce tracker émis par DWS Investments (Deutsche Bank), coté en Allemagne, affiche un actif sous gestion proche de 1 milliard d’euros. Il a pour sous-jacent l’indice MSCI World Enhanced Value, composé de 399 sociétés de tous secteurs, dans 22 pays développés, sélectionnées sur la base d’indicateurs classiques (rapports cours/bénéfice et cours/valeur comptable, flux de trésorerie…). Le rendement moyen des entreprises de l’indice est de 3,8% et les revenus sont réinvestis. Les frais de gestion sont corrects.

Xtrackers MSCI Europe Value ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: LU0486851024

Frais de gestion annuels: 0,15%

Ticker: D5BL GY

Cette variante européenne du tracker précédent réplique l’indice MSCI Europe Enhanced Value, qui compte 149 entreprises de 15 pays, sélectionnées selon les mêmes critères que pour la version mondiale. Leur rendement moyen est de 4,8%. Les frais de gestion sont faibles.

Il existe également une variante américaine, l’iShares MSCI USA Value ESG ETF, qui combine attributs axés sur la valeur et critères ESG et est coté sur Euronext Amsterdam (ticker IUVE NA, code ISIN IE000OKVTDF7). Ses frais de gestion annuels sont de 0,2%.

Pour investir dans la valeur, il est également possible d’acquérir des titres de sociétés qui rachètent une grande partie de leurs actions.

Amundi Index Solutions S&P500 Buyback ETF

Marché: Euronext Paris

Code ISIN: LU1681048127

Frais de gestion annuels: 0,15%

Ticker: BYBE FP

Ce tracker d’Amundi affiche un encours de 150,5 millions d’euros et réplique l’indice S&P 500 Buyback, qui inclut les 100 sociétés de l’indice phare américain affichant le ratio de rachat d’actions (rapport entre les titres rachetés et le flottant) le plus élevé, soit principalement des valeurs du secteur financier (22%), des technologies de l’information et services de communication (19%), ainsi que des biens de consommation (17,5%). Il s’agit d’un ETF synthétique et les dividendes sont réinvestis. Les frais de gestion sont faibles.