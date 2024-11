Hausse des prix du gaz naturel

L’évolution du prix du gaz naturel est traditionnellement très volatile, influencée par l’offre et la demande, mais aussi par la situation géopolitique.

Les prix du gaz naturel (GN) et du gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe et aux Etats-Unis ont grimpé ces dernières semaines. Alors que cet été, le GN américain se négociait encore à deux dollars par million d’unités thermiques britanniques (MMBtu) sur le marché à terme, il est passé à 3,4 dollars/MMBtu pour janvier, son plus haut sur les six mois écoulés. Cette hausse est en partie due aux effets saisonniers. Dans l’hémisphère nord, l’hiver approche et la demande de GN augmente. Les exportations de GNL ont atteint leur plus haut niveau des 10 mois derniers mois. La demande a crû alors que la production baissait en novembre. Les stocks restent néanmoins élevés. La hausse des prix tient aussi à la réduction des positions courtes constatée sur les marchés à terme ces dernières semaines.

En Europe, le prix du gaz TTF a bondi à 47 euros par mégawattheure (MWh), près du double du niveau de février. S’il est encore loin du pic spéculatif de plus de 300 euros/MWh de 2022, c’est la première fois de l’année qu’il est si élevé. En Europe aussi, la demande de gaz croît en hiver. Or les champs d’Aasgard et d’Oseberg voient leur production baisser par suite de problèmes techniques. Les stocks de gaz européens étaient cependant remplis à 92 % mi-novembre. La hausse des prix est par ailleurs attribuable à la récente montée des tensions entre la Russie et l’Ukraine. Plusieurs pays européens sans accès à des ports maritimes ou à des gazoducs sont exemptés de sanctions et peuvent toujours importer du gaz de Russie. Toutefois, en raison d’un différend entre Gazprom et OMV, les livraisons ont été suspendues et OMV devra aller voir ailleurs.

Courbe de prix plane

Aucun ETF ne reproduisant l’évolution des prix du GN sur le marché TTF européen, l’on recourra à des contrats qui s’échangent sur le NYMEX, à New York. L’ETF WisdomTree Natural Gas se négocie sur plusieurs Bourses européennes sous le code ISIN JE00BN7KB334 ; en euros, il y a par exemple sur Euronext Paris celui qui porte le ticker NGAS FP. Cet ETF synthétique gère 117 millions d’euros, a pour sous-jacent le sous-indice Bloomberg Natural Gas et applique des frais de gestion de 0,49 % l’an. La courbe de prix des contrats à terme est relativement plate pour l’instant.