Etiage en vue pour le lithium

L’effondrement du cours du métal est temporaire, car la demande devrait quadrupler d’ici à 2030. Le soutien dont bénéficient les projets stratégiques stimule aussi les cours des producteurs de lithium. Nous recommandons de s’exposer au lithium par le biais d’ETF.

Après avoir brillé en 2021 et 2022, le lithium a vu son cours s’effondrer cette année. Le prix d’une tonne d’équivalent carbonate de lithium (LCE) est tombé à moins de 145.000 yuans chinois (CNY), son plus bas niveau depuis septembre 2021. Ce dévissage (-70% sur un an) constitue une réaction à la hausse exagérée survenue à l’automne 2022, mais s’explique aussi par l’accumulation de stocks ainsi que la baisse (temporaire) de la demande, alors que la croissance du marché des véhicules électriques a nettement ralenti du fait de la baisse des subventions et de la hausse des coûts de financement induite par l’envolée des taux d’intérêt.

Les producteurs de batteries reconstituent généralement leurs stocks de lithium au troisième trimestre, mais cela n’a pas été le cas cette année, car les stocks sont bien garnis et des incertitudes pèsent sur la demande à court terme. Il n’y a pour l’instant donc aucun problème d’approvisionnement. D’ici à 2030 en revanche, la demande de lithium devrait quadrupler. Les producteurs de lithium hésitent actuellement à investir dans des capacités supplémentaires du fait de la faiblesse des prix, mais ils seront contraints de le faire tôt ou tard. Les producteurs de batteries devront aussi reconstituer leurs stocks. Il y a fort à parier que les prix du lithium atteindront bientôt un étiage – pour autant, rien ne dit que dans l’immédiat, un pic comparable à celui de 2022 sera atteint.

Privilégier les ETF

Curieusement, les actions liées au lithium ne se portent pas trop mal – entre autres parce que le lithium est considéré comme un métal stratégique par divers gouvernements, si bien que de nombreux projets sont soutenus par les pouvoirs publics et bénéficient d’un financement bon marché.

Les investisseurs qui souhaitent s’exposer au lithium ont tout intérêt à le faire de manière diversifiée, par le biais d’un ETF. Par exemple, le Global X Lithium & Battery Tech ETF (Xetra: code ISIN IE00BLCHJN13), qui réplique l’indice Solactive Global Lithium. Le mois dernier, BlackRock a lancé un nouveau tracker sur le lithium, l’iShares Lithium and Battery Producers ETF (Euronext Amsterdam: ticker LITM, code ISIN IE000WDG5795). A 0,55%, s

es frais de gestion annuels sont légèrement inférieurs à ceux de l’ETF de Global X (0,6%).