ETF sur obligations souveraines

La baisse attendue des taux d’intérêt est favorable aux obligations. Voici quelques trackers permettant d’en profiter.

Les ETF obligataires sont légion. L’investisseur devra tout d’abord faire un choix entre obligations souveraines et obligations d’entreprises, puis décider s’il s’oriente vers des titres de grande qualité (investment grade), souvent émis par des entités publiques ou privées bénéficiant de la plus haute notation de crédit, ou plutôt vers des emprunts à haut rendement, émis par des sociétés généralement moins solvables. Enfin, il faudra déterminer l’échéance et la devise d’investissement.

Les ETF qui suivent répliquent la performance d’obligations émises par les gouvernements des Etats-Unis et d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne (UE), en dollars et en euros respectivement. Le cours des obligations évolue toujours dans le sens inverse des rendements; lorsque les taux d’intérêt augmentent, les obligations deviennent donc moins chères, et inversement. L’ampleur des variations du cours des obligations augmente parallèlement à l’échéance de l’obligation. Les investisseurs belges qui optent pour des obligations libellées dans une devise autre que l’euro doivent également tenir compte du risque de change.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Code ISIN: IE00B4WXJJ64

Marché: Euronext

Frais de gestion annuels: 0,09%

Ticker (Euronext): IEGA NA

Cet ETF de BlackRock suit l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond, composé de titres d’Etat de différents pays de l’Union européenne assortis d’échéances différentes. Son actif sous gestion est de 4,2 milliards d’euros et il est coté sur plusieurs Bourses (européennes), dans différentes devises. Les frais de gestion annuels s’élèvent à 0,09% seulement.

Les taux d’intérêt à long terme sont déterminés par les prévisions d’inflation. Si l’économie poursuit son ralentissement, l’inflation s’apaisera, et les taux baisseront eux aussi – un contexte favorable aux obligations à long terme, en particulier celles émises aux Etats-Unis.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Code ISIN: IE00BD8PGZ49

Marché: Xetra

Frais de gestion annuels: 0,10%

Ticker (Euronext): IUSV GY

Egalement émis par BlackRock, cet ETF réplique la performance de l’indice ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond, composé de titres du Trésor américain arrivant à échéance au plus tôt dans 20 ans. Il se négocie sur le Xetra, en Allemagne, et ses frais de gestion annuels sont de 0,1%.