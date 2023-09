Ebusco, en panne

Comme toute autre entreprise innovante créée récemment, Ebusco est un investissement risqué. Une participation limitée, avec un horizon long, est donc recommandée. Il est toutefois aussi possible de s’exposer à l’entreprise via des options: nous vous en présentons deux.

La croissance d’Ebusco cale. Si les clients plébiscitent ses autobus électriques, avec plus de 300 commandes enregistrées, les investisseurs ont moins de raisons de se réjouir: l’action, qui avait atteint un sommet à 30 euros le 3 novembre 2021, est depuis engagée sur une pente glissante et a perdu 75% en un an, pour s’établir à 5 euros actuellement. Nous jugeons cette dégringolade exagérée.

Il est vrai, la société n’enregistre aucun bénéfice et ne verse aucun dividende susceptible de stimuler le cours, mais c’est le lot de nombre de jeunes pousses. Or, investir, c’est regarder vers l’avenir – qui, pour Ebusco, est prometteur. Les semestriels se sont inscrits dans la lignée de l’avertissement sur les bénéfices émis en juillet. Le cash-flow opérationnel est négatif parce que l’approvisionnement en pièces essentielles ne suit pas et que le recrutement est difficile, et non pas parce que l’entreprise est en mauvaise santé.

Comme toute autre entreprise innovante lancée récemment, Ebusco est un investissement risqué. Une participation limitée, avec un horizon long, est donc recommandée. Il est toutefois aussi possible de s’exposer à l’entreprise via des options.

Achat du call

Ebusco mars 2024

au prix d’ex. de 6 EUR

à 0,29 EUR

Prometteur, ce contrat est pourtant peu onéreux. L’action évolue dans un canal baissier depuis des mois et les options d’achat sont, dans cette situation, souvent bradées; un investisseur peu averse au risque peut en profiter. Le cours de l’action doit augmenter de 20% pour que l’option acquière une valeur intrinsèque. L’action pourrait rapidement remonter à 10 euros, auquel cas le call vaudra au moins 4 euros, soit 14 fois la mise (0,29 euro) – alors que le cours de l’action n’aura “que” doublé. Mais ce contrat n’aura plus aucune valeur si le cours n’augmente pas, ou pas suffisamment.

Emission du put

Ebusco décembre 2023

au prix d’ex.de 5,50 EUR

à 1,06 EUR

L’échéance d’un put est généralement plus courte que celle d’un call. Plus le put émis expire tôt, plus vite la prime est acquise. Ici, il suffit que le cours de l’action gagne 10% pour que vous empochiez la mise. Si la hausse attendue n’a pas lieu, l’émetteur du put (vous) pourrait devoir acheter les actions à (5,5 – 1,06 =) 4,44 euros, soit moins que le cours actuel.