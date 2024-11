Des ETF sur actions chinoises

Plusieurs indices (MSCI China, CSI 300, FTSE China) et ETF permettent de s’exposer aux actions chinoises. Quelques suggestions.

L’indice MSCI China constitue le baromètre le plus diversifié de la Bourse chinoise ; ses 656 positions couvrent tous les types d’actions chinoises (A, B, H…). Il a progressé de 28 % depuis janvier, mais l’essentiel de ses gains a été enregistré depuis la fin septembre. Au 30 octobre, ses cinq premières positions étaient Tencent Holdings (17,3 %), Alibaba Group (8,5 %), Meituan (4,1 %), China Construction Bank (3,7 %) et Meituan Dianping (2,9 %).

iShares MSCI China ETF

Code ISIN : IE00BJ5JPG56

Marché : Euronext

Frais de gestion : 0,28 % l’an

Ticker : ICGA GY

L’ETF basé sur le MSCI China le plus important par l’encours (1,27 milliard d’euros), et aussi le moins cher, est l’iShares MSCI China. Il s’échange en euros sur le Xetra et en dollars sur Euronext Amsterdam (ICHN NA). Il réinvestit les revenus de dividendes.



Le HSBC MSCI China ETF (Euronext Paris ; ISIN IE00B44T3H88, ticker CNY FP) réplique lui aussi le MSCI China, mais verse des dividendes. Si ses frais sont identiques, son encours n’est que de 600 millions d’euros.

Xtrackers CSI 300 Swap ETF

Code ISIN : LU0779800910

Marché : Xetra

Frais de gestion : 0,50 % l’an

Ticker : XCHA GY



Cet ETF de Xtrackers, à l’encours de 1,36 milliard d’euros, a pour sous-jacent le CSI 300, qui comprend les 300 plus grandes actions A chinoises à l’aune de la capitalisation boursière. L’indice est resté légèrement dans l’ombre du MSCI China depuis début janvier, avec une hausse de 22 %. Les revenus de cet ETF synthétique sont réinvestis.

Franklin FTSE China ETF

Code ISIN : IE00BHZRR147

Marché : Euronext Amsterdam

Frais de gestion : 0,19 % l’an

Ticker : FCXC NA



L’encours de cet ETF émis par Franklin Templeton est de 762 millions d’euros. Il réplique l’indice FTSE China 30/18 Capped, lequel couvre tous les types d’actions chinoises. L’indice compte 941 sociétés et a fait presque aussi bien que le MSCI China (+28 % depuis début janvier). L’ETF se négocie sur le Xetra et sur Euronext Amsterdam. Il se distingue des précédents par la faiblesse de ses frais.