Des ETF pour investir en Inde

L’Inde a récemment ravi à la Chine le titre de pays le plus peuplé de la planète. Et pourtant, peu d’investisseurs osent s’aventurer sur le marché boursier indien. Plusieurs ETF permettent d’investir de manière diversifiée dans le sous-continent. Nous vous en présentons trois.

iShares MSCI India ETF

Code ISIN: IE00BZCQB185

Marché: Xetra

Frais de gestion annuels: 0,65%

Ticker: QDV5 GY

Les indices phares du pays sont le Nifty 50, pour le National Stock Exchange of India (NSE), et le Sensex, pour le Bombay Stock Exchange (BSE). Toutefois, aucun ETF ciblant le marché indien ne les réplique; les promoteurs leur préfèrent notamment l’indice MSCI India, qui compte 114 titres. Le secteur financier est le plus représenté (26%), devant les biens de consommation (20%), les technologies de l’information et des communications (17%) et l’énergie (12%). Le poids lourd de l’indice est Reliance Industries, le plus grand conglomérat indien, qui tire l’essentiel de ses bénéfices des services pétroliers (raffinage), mais est également actif, entre autres, dans la vente au détail (Reliance Retail), les médias (Network 18) et les télécoms (Jio Platforms).

L’ETF de la gamme iShares (gérée par BlackRock) nous a séduits par sa structure de coûts et sa négociabilité. Il s’agit d’un tracker physique réinvestissant les dividendes, dont l’encours atteint plus de 1,5 milliard de dollars. Les frais de gestion annuels sont de 0,65%.

Autre suggestion: le Lyxor MSCI India ETF. Ce tracker synthétique pour sa part s’échange sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0010361683 et le ticker INR FP. Il applique toutefois des frais de gestion annuels plus élevés (0,85%) que QDV5 GY.

Franklin Templeton FTSE India ETF

Code ISIN: IE00BHZRQZ17

Marché: Xetra

Frais de gestion annuels: 0,19%

Ticker: FLXI GY

Cet ETF émis par Franklin Templeton réplique l’indice FTSE India 30/18 Capped, compilé par le London Stock Exchange. Avec 210 sociétés, l’indice sous-jacent est plus diversifié que le MSCI India. Les principales positions sont communes aux deux indices, mais les pondérations sont différentes.

L’ETF de Franklin Templeton est un tracker physique qui affiche un actif sous gestion proche de 230 millions de dollars; les dividendes sont réinvestis. Il se distingue par ses frais de gestion annuels très bas, d’à peine 0,19%.