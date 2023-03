Des ETF pour investir en Afrique

Il n’est pas facile d’investir en Afrique. Les marchés financiers sont peu développés dans la plupart des pays. Quant aux ETF, ils sont rares et un nombre restreint d’Etats y sont représentés. En voici néanmoins trois.

Lyxor Pan Africa ETF

Code ISIN: LU1287022708

Marché boursier: Xetra

Frais de gestion: 0,85% l’an

Ticker: LGQM GY

Ce tracker d’Amundi Asset Management existe depuis 2016 et gère 33,5 millions d’euros. Il est synthétique. La Société Générale en est la contrepartie financière. Il a pour sous-jacent l’indice SGI Pan African, composé de 30 sociétés qui sont cotées en Afrique ou ailleurs mais sont très actives sur le continent. L’indice est repondéré tous les six mois. Il a perdu 13,2% sur les 12 derniers mois. Sur 3 ans, sa performance est modeste, à 0,4%. L’Afrique du Sud y est le plus pondérée (30,8%); suivent le Maroc (25,4%), le Canada (20,1%) et l’Egypte (12,6%). Les revenus sont réinvestis. De 0,85%, les frais de gestion annuels sont élevés.

Xtrackers MSCI Africa ETF

Code ISIN: LU0592217524

Marché boursier: Xetra

Frais de gestion: 0,65% l’an

Ticker: XMKA GY

Cet ETF appartient à DWS Investments (Deutsche Bank). Il existe depuis 2011 et l’actif géré s’élève à 26 millions d’euros. Le sous-jacent, l’indice MSCI EFM Africa Top 50 Capped, compte 40 sociétés et est repondéré chaque trimestre. Les valeurs financières en représentent 41%. L’Afrique du Sud est ici surpondérée (74%); elle est suivie par l’Egypte (17%) et le Kenya (7%). Il s’agit ici aussi d’un tracker synthétique dont les dividendes sont réinvestis. Ses frais de gestion annuels (0,65%) sont légèrement inférieurs à ceux de LGQM.





Ceux qui souhaient investir exclusivement dans l’économie sud-africaine peuvent se tourner vers l’iShares MSCI South Africa ETF, qu’a émis BlackRock. Il gère, lui, 80 millions de dollars. Il s’échange entre autres sur le Xetra (ticker IBC4 GY, code ISIN IE00B52XQP83). Il s’agit en revanche d’un tracker physique. Il suit l’indice MSCI South Africa 20/35, lequel se compose de 37 sociétés, avec une prédominance du secteur financier (34%). Les revenus sont réinvestis. Les frais de gestion sont, comme pour XMKA, de 0,65%.