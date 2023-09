Des ETF axés sur l’énergie

Depuis quelques années, le pétrole est en déport: les contrats à terme à échéance longue sont moins onéreux que le prix actuel. Un investissement dans un ETF est dès lors tout indiqué.

Il est possible de profiter de la hausse des cours de l’énergie en optant pour des trackers, ou ETF, qui, via un indice, répliquent l’évolution des prix des contrats à terme sur le pétrole et le gaz.

Investir dans des contrats à terme n’est vraiment intéressant que lorsque le sous-jacent est en déport – à savoir, lorsque le prix des contrats à terme à échéance longue sur une matière première donnée est inférieur au cours actuel. Historiquement, les périodes de déport et de report (prix plus élevé pour les contrats arrivant à échéance plus tard) alternent. Sur la décennie écoulée, le pétrole se trouvait principalement en report, si bien que le rendement au renouvellement de la position était négatif. C’est la situation classique: le report compense les coûts supplémentaires de stockage et d’assurance, entre autres.

Mais depuis quelques années, le pétrole est en déport: le contrat à terme sur le pétrole WTI livrable en octobre 2023 s’échange à 90 dollars, celui pour janvier 2024, à 87 dollars et celui d’octobre 2024, à moins de 80 dollars. L’investissement dans un ETF est donc tout indiqué.

WisdomTree WTI Crude Oil ETC

Code ISIN: GB00B15KXV33

Marché: Euronext Paris

Frais de gestion annuels: 0,49%

Ticker: CRUDP FP

Cet ETF synthétique réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil. Il s’échange sur plusieurs Bourses, mais en termes de coûts et de liquidités, Euronext Paris est à privilégier. Le WisdomTree Brent Crude Oil ETC (Euronext Paris, ticker: BRNT FP, code ISIN JE00B78CGV99, frais annuels: 0,49%) en est une variante.

WisdomTree Natural Gas ETF

Code ISIN: GB00B15KY104

Marché: Euronext Paris

Frais de gestion annuels: 0,49%

Ticker: NGASP FP

Le prix du gaz naturel n’est pas le même partout. En Europe, la référence est le Title Transfer Facility (TTF). Les contrats TTF sont assortis d’une livraison physique et ne peuvent pas être négociés par des investisseurs privés, via un courtier. C’est en revanche possible sur le marché américain, où la référence est le Henry Hub Natural Gas Future.

Les prix des contrats à terme sur le gaz naturel varient selon la saison. Les contrats de décembre à mars sont en report, les autres en déport. Le rendement au renouvellement fluctue aussi.

Cet ETF synthétique de WisdomTree réplique l’indice Bloomberg Natural Gas; ses frais de gestion sont aussi de 0,49% par an.