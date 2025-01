Déficit structurel de l’argent

Le Silver Institute s’attend à une quatrième année consécutive d’insuffisance de l’offre d’argent. Pour miser sur une hausse du cours du métal précieux, songez aux ETF.

L’argent métal a achevé 2024 en hausse de 22 %. Il n’a fait mieux qu’à deux reprises, ces 15 dernières années (en 2010 et 2020). Son cours a cependant été très volatil : il a culminé à près de 35 dollars en octobre, pour terminer l’année en baisse de plus de 15 %.

Les investisseurs ont privilégié l’or l’an dernier (+26,5 %) pour ses qualités de valeur refuge et pour le rôle majeur des banques centrales dans la hausse du cours. Ce qui n’est pas vrai pour l’argent, les banquiers centraux ne l’incluant pas dans leurs réserves de change. Le rapport entre les cours de l’or et de l’argent oscille entre 80 et 90 depuis six mois, un niveau historiquement très élevé. L’argent a bien démarré 2025 (+6 % après deux semaines).

D’après le Silver Institute, 2025 sera la 4e année consécutive de déficit sur le marché mondial de l’argent. Sans hausses de prix extrêmes à la clé pour l’instant, puisque les stocks en surface sont visiblement suffisants. La demande industrielle, qui s’adjuge 55 % de la consommation mondiale, a crû de 7 % l’an dernier et une partie de la croissance attendue proviendra de l’Inde. La grande différence avec l’or réside dans la composante industrielle.

L’industrie photovoltaïque (PV) croît également. Au sein de l’UE, la puissance installée grimpera de 401 gigawatts environ d’ici 2028. Le Royaume-Uni compte tripler sa capacité d’ici 2030. La Chine reste le leader incontesté. La part du PV dans la demande mondiale d’argent gonflera à terme.

Pas de bulle spéculative

Côté production, il y a peu de tension sur l’offre. Seule la part du recyclage pourrait augmenter. Sur les marchés à terme, on ne note pas de positions hyper longues ou courtes sur l’argent. S’agissant des ETF sur l’argent, il n’y a eu qu’un faible afflux d’argent d’investissement l’an dernier par rapport à la hausse des prix. On est donc loin d’une bulle spéculative.

Les ETF sur l’argent physique permettent de miser sur une hausse du cours. Le numéro un en Europe est le WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333, 1,36 milliard d’euros sous gestion). L’iShares Physical Silver ETF (IE00B4NCWG09, 1,01 milliard de dollars) est plus petit mais plus intéressant (frais annuels de 0,2 %, contre 0,49 % pour WisdomTree).