Construction à la hausse sur Rio Tinto

Nous décidons de recourir à une stratégie appréciée des amateurs d’options, le bull put spread, qui sera payante si le cours de l’action Rio Tinto augmente.

Le deuxième groupe minier au monde qu’est Rio Tinto produit en premier lieu du fer et en second, mais en quantités néanmoins importantes, du cuivre, de l’aluminium, des diamants et de l’uranium. La plupart de ses mines se trouvant dans des pays stables sur le plan politique, sa production est à l’avenant. Il affiche en outre un très bon bilan. Le CEO a constaté une amélioration en Chine. Les prix des matières premières semblent s’approcher d’un plancher.

Rio Tinto reste dès lors une action intéressante, qui ne conviendra cependant pas au bon père de famille en ce qu’elle est très cyclique.

Nous décidons de recourir à une stratégie éprouvée, le bull put spread, qui sera payante si le cours de l’action augmente et ne nous fera pas perdre toutes nos billes en cas de baisse de l’action (consécutive à un plongeon des marchés boursiers en cas de dégradation de l’économie, p. ex.). Elle consiste en l’achat d’un put hors de la monnaie concomitant à la vente d’un put dans la monnaie. Elle nous rapportera directement de l’argent. Si le cours de l’action tombe en deçà du prix d’exercice à l’échéance, notre perte sera maximale. Mais elle ne correspondra “que” à la différence entre les prix d’exercice des deux put moins la prime perçue. Le bénéfice maximal possible sera lui aussi limité. Si à l’échéance du contrat, le cours de l’action dépasse le prix d’exercice, les deux options seront dépourvues de valeur et la prime perçue nous sera définitivement acquise.

Bull spread

1) Achat du put Rio Tinto octobre

au prix d’ex. de 65 USD

à 3,62 USD

2) Emission du put Rio Tinto octobre

au prix d’ex. de 77,50 USD

à 12,55 USD

Cette construction nous rapporte immédiatement (12,55 – 3,62) 8,93 dollars, qui seront donc nôtres si le cours de l’action est supérieur à 77,50 dollars à l’échéance. Si ce dernier tombe sous 65 dollars – ce serait le pire scénario –, nous devrons acheter les actions à 77,50 dollars, pour les revendre à 65 dollars; soit une perte de (12,50 – 8,93) 3,57 dollars. Le bénéfice maximal potentiel (8,93 dollars) est nettement supérieur à la perte maximale possible. Rien ne nous oblige à conserver l’ensemble de la construction jusqu’à l’échéance.