Baisse temporaire du cuivre

Les stocks ont beau être au plus bas, le cuivre n’avait pas été si bon marché depuis novembre 2022. La situation devrait toutefois s’inverser progressivement.

L’indice Bloomberg Commodity se dirige vers sa 6e perte mensuelle consécutive, et s’échange à son niveau le plus bas depuis la fin de 2021. Les prix des métaux, notamment, sont sous pression depuis plusieurs semaines. Ainsi le cuivre n’a-t-il pas été si bon marché depuis novembre 2022. La chute s’est de surcroît accélérée après que le support technique à 3,8 dollars la livre a cédé, si bien que le cuivre a perdu près de 10% en un mois.

Pénurie en vue

L’appréciation du dollar, les craintes d’une récession et les données macroéconomiques décevantes, surtout en Chine, sont à blâmer. La croissance chinoise reprend, certes, depuis la réouverture de l’économie, mais les investissements dans la construction et les infrastructures ralentissent. En avril, la production industrielle chinoise a progressé de 5,6% en rythme annuel, alors que les prévisions misaient sur 10%. Les investissements immobiliers sont orientés à la baisse, ce qui n’est pas de nature à soutenir la demande de cuivre. Les stocks, dans les entrepôts du Shanghai Futures Exchange et du London Metals Exchange, sont pourtant au plus bas. La Chine s’attend à produire 7% de cuivre en moins cette année, alors que le recul avait déjà été de 10% en 2022. Les positions spéculatives à découvert sur le marché à terme se multiplient ces derniers mois.

Vu les fondamentaux à long terme, la situation ne devrait être que temporaire. L’ouverture de nouvelles mines sauvera l’année 2023 et une partie de 2024 mais dès 2025, la pénurie se creusera inexorablement. La modernisation du réseau électrique et la production de panneaux solaires et d’éoliennes, entre autres, font s’envoler la demande.

Métaux ou mines

Il est possible d’investir dans des contrats à terme directement, ou sur les marchés d’actions. Le WisdomTree Copper ETF (code ISIN GB00B15KXQ89) est un tracker synthétique qui réplique l’évolution du Bloomberg Copper Index par l’intermédiaire de contrats swap. Coté à Paris (COPAP FP) et sur le Xetra (0D7C GY), il facture 0,49% de frais annuels. Le Global X Copper Miners ETF suit l’indice Solactive Global Copper Miners v2, composé de 39 producteurs de cuivre. Il s’agit d’un tracker physique dont les revenus sont réinvestis. Il est coté sur le Xetra (ticker 4COP GY, ISIN IE0003Z9E2Y3) et ses frais de gestion sont fixés à 0,65% par an.