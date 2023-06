Apple, ou la vie en rose

L’ascension de l’action laisse pantois. Mais elle ne sera sans doute pas éternelle. Voici dès lors une construction qui permettra de sécuriser les bénéfices si le cours venait à baisser et une autre, pour ceux qui ne détiennent pas de titres mais souhaitent profiter de cet éventuel repli.

Il y a environ six ans, la capitalisation de la firme à la pomme dépassait les 800 milliards de dollars, du jamais vu sur les places boursières, et elle franchit le cap des 1.000 milliards de dollars début août 2018. Aujourd’hui, elle donne encore plus le vertige, à 2.650 milliards de dollars, ce qui fait d’Apple la plus importante société cotée – talonnée par le géant pétrolier Aramco.

Depuis des semaines, le cours flirte avec son record historique de 185 dollars. Et si beaucoup pensaient qu’il serait dépassé après la présentation du nouveau gadget de la firme, le casque de réalité mixte Vision Pro, ils se sont trompés: l’action n’a que modérément progressé dans son sillage. Cela dit, le cours a gagné un très impressionnant 45% depuis janvier.

Toutefois, plusieurs éléments laissent penser que cette ascension ne sera pas éternelle. Les chanceux qui détiennent le titre depuis un certain temps peuvent sécuriser leur appréciable bénéfice en vendant une option d’achat dont le prix d’exercice correspond au cours actuel de l’action.

Emission du call

Apple novembre

au prix d’ex. de 170 USD

à 21,45 USD

L’émetteur de ce contrat encaisse une prime de 21,45 (x 100) dollars, soit un rendement direct de 12%. Il devra, si le cours de l’action Apple grimpe d’ici décembre, vendre les siennes à (170 dollars + la prime de 21,45 dollars) 191,45 dollars – un montant correct, puisqu’elle se négocie actuellement à 185 dollars. Si le cours descend sous 170 dollars, il conservera les actions et la prime. Cette construction ne se destine bien entendu qu’à ceux qui possèdent des titres Apple. Les autres choisiront une option de vente pour profiter d’un repli éventuel de l’action.

Achat du put

Apple décembre

au prix d’ex. de 160 USD

à 3,66 USD

Ce contrat mise résolument sur une baisse de l’action, mais pas forcément jusqu’à 160 dollars. Si, comme nous l’anticipons, elle pique du nez avant le 15 décembre, l’acheteur de l’option sera gagnant, et d’autant plus si cela se produit bien avant l’échéance. La valeur du put augmentera rapidement et il pourra alors réaliser des bénéfices. Si en revanche Apple reprend son envol, la prime sera perdue à l’échéance du contrat; mieux vaut donc vendre l’option avant celle-ci, pour limiter la perte.