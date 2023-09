Ahold Delhaize, une valeur stable

La tempête sociale provoquée par la décision de Delhaize de franchiser tous ses magasins belges encore intégrés n’est pas encore complètement retombée. Ce qui n’empêche pas le cours de s’être apprécié de 10% en un an.

Lorsqu’elle a annoncé sa volonté de franchiser tous ses magasins belges qui ne l’étaient pas encore, la direction de Delhaize ne s’attendait pas à une telle montée au créneau du personnel et des syndicats. Grèves, fermetures et actes de vandalisme ont ponctué ces derniers mois, et le calme n’est pas encore totalement revenu. Les mouvements sociaux rognent visiblement les marges bénéficiaires du groupe Ahold Delhaize, et l’action a plongé après la publication des derniers chiffres. La situation est toutefois loin d’être catastrophique, puisque le cours se situe aujourd’hui 10% au-dessus du niveau d’il y a un an. La division américaine assure toujours 72% des bénéfices, mais ses marges n’augmentent plus. Il n’en reste pas moins qu’avec un ratio cours/bénéfice de 12, l’action n’est pas onéreuse et le rendement en dividende (3,5%) soutient le cours.

Nous recommandons aux détenteurs du titre de le conserver, et éventuellement, d’en profiter pour générer un rendement supplémentaire en émettant un call. Les investisseurs ne possédant pas le titre peuvent s’exposer en émettant un put.

Emission du call

Ahold Delhaize décembre 2023

au prix d’ex. de 30 EUR

à 1,39 EUR

Ce contrat est dit ‘‘à la monnaie’’, ce qui signifie que le cours de l’action sous-jacente est approximativement égal au prix d’exercice de l’option. Seuls les investisseurs possédant l’action peuvent émettre un call, dont il convient de signaler que la perte peut être illimitée. Tant que le cours se maintient autour de 30 euros, la prime de 1,39 euro revient au vendeur de l’option, qui profite d un rendement supplémentaire de 4,5% sur quatre mois. Si l’action augmente brusquement, il pourra devoir se défaire de ses titres et recevra alors 30 euros par action, mais conservera la prime.

Emission du put

Ahold Delhaize mars 2024

au prix d’exercice de 30 EUR

à 1,21 EUR

Il est possible de payer ses actions Royal Ahold Delhaize moins cher que le cours actuel, via l’émission d’un put. Si le titre baisse d’ici au 15 mars 2024, il faudra peut-être acheter les actions. Le détenteur d’un tel contrat percevra alors 30 – 1,21 (prime reçue) = 28,79 euros, soit 4% de moins que le cours actuel. Si le cours de l’action fait du surplace ou augmente, la prime sera acquise.