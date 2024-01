Deere & Company a clos l’exercice 2022/23 sur un chiffre d’affaires record de 61,25 milliards de dollars. Le bénéfice net s’est même envolé de 43 %.

L’action du plus grand fabricant de machines agricoles souffre depuis tout un temps et les perspectives demeurent, selon la direction, sombres. La Bourse est hésitante. Le cours a de nouveau cédé 10 % en 12 mois et sur deux ans, le bénéfice n’a pas dépassé 3,5 %. C’est, quoi qu’il en soit, à un peu plus long terme que la valeur réelle du titre se manifeste. Le cours a bondi de 150 % en cinq ans – il y a 10 ans encore, il valait moins de 90 dollars. Deere & Company est considérée comme une action de valeur, et c’est bien normal.



Durant l’exercice 2022/23 (clos le 31/10), le chiffre d’affaires (CA) a atteint le montant record de 61,25 milliards de dollars (+16 % en un an). Le bénéfice net s’est même envolé de 43 % (34,63 dollars par action). Mais le CA a reculé de 1 % en rythme annuel au dernier trimestre, alors que le bénéfice progressait de 5 %.



Le ratio cours/bénéfice s’établit aujourd’hui à 14, la valeur comptable, à 5,12 euros par action. Au cours actuel (394 dollars environ), le titre n’est pas surévalué. Nous misons à la hausse sur cette action agricole.

Emission du put

Deere & Company juin

au prix d’ex. de 400 USD

à 26,80 USD



Si l’action n’évolue pas, ou que peu, ces prochains mois, l’émetteur de ce put défensif sera toujours gagnant, puisqu’il aura d’emblée perçu 26,80 USD. L’acquéreur, qui pense qu’elle va baisser, s’assure de son côté contre cette perspective. Tant que l’action se négocie au-dessus de (400 – 26,80 =) 373,20 USD, l’émetteur tire son épingle du jeu. La probabilité que, après avoir éventuellement reculé, le cours se maintienne autour de ce niveau, n’est pas négligeable : un support technique solide est en effet constaté à 374 dollars.

Achat du call

Deere & Company septembre

au prix d’ex. de 400 USD

à 34,64 USD



L’analyse technique montre une tendance à la hausse, avec une première résistance (limitée) autour de 406 USD. La résistance significative suivante ne se situe qu’à 440 USD. Là, le contrat serait déjà légèrement bénéficiaire (440 – 400 – 34,64 = 5,36 USD). Le record se situe à 450 USD ; s’il est battu, la voie sera ouverte, sans limite technique. Si le cours échoue à dépasser 434,64 USD, ce call, certes plus risqué, n’aura plus aucune valeur.