OPA de Liberty Global sur Telenet

Telenet confirme une « offre volontaire et conditionnelle en espèces » de Liberty Global sur toutes les actions de Telenet qu’elle ne possède pas déjà ou qui ne sont pas détenues par Telenet.

Liberty Global est l’actionnaire de contrôle de Telenet depuis 2007 et détient actuellement, via sa filiale Liberty Global Belgium Holding B.V., 59,18% du capital de Telenet.

L’offre envisagée serait une offre en espèces au prix de 22 euros par action, avec une correction pour le dividende proposé qui serait versé par Telenet avant la clôture de la transaction.

Ce prix représente une prime de 59% par rapport au cours de Bourse de clôture de Telenet le 15 mars 2023, poursuit l’entreprise.

La valeur des actions Telenet a fortement baissé au cours de l’année écoulée. Il y a un an, le cours de l’action tournait autour de 30 euros.

« Une excellente opportunité »

L’incertitude règne donc autour de l’entreprise. Telenet n’a pas réussi à acquérir l’opérateur wallon VOO, un quatrième opérateur mobile est sur le point de démarrer ses activités en Belgique et une coopération pour le déploiement de la fibre optique avec l’opérateur de réseau Fluvius attend toujours le feu vert des autorités.

« Nous pensons qu’une offre de 22 euros par action offre aux actionnaires de Telenet une excellente opportunité de monétiser leur investissement avec un bonus attrayant« , a déclaré Mike Fries, CEO de Liberty Global. « Nous sommes fiers de l’évolution de Telenet au cours des dernières années et nous nous engageons pleinement en faveur de la Belgique et de toutes les parties prenantes de l’entreprise. »

Liberty n’en est pas à son coup d’essai pour tenter de mettre la main sur l’entièreté du capital de sa filiale. Il y a une bonne dizaine d’années, en septembre 2012, il avait déjà lancé une OPA au prix de 35 euros par action, soit une prime de 14%.

Des marges pour la 5G

Une éventuelle acquisition totale de l’opérateur belge Telenet par son actionnaire majoritaire, l’américain Liberty Global, permettrait de dégager des marges d’investissement pour la 5G et la fibre optique, a indiqué la ministre fédérale des Télécommunications, Petra De Sutter, dans une première réaction à Belga.

« Le secteur Télécom est par nature un secteur en mouvement. Les investissements permettent à un opérateur de rester pertinent, par exemple pour l’internet super rapide avec la 5G, mais aussi pour l’offre de service. Je me réjouis aussi d’entendre que le consommateur ne sera pas perdant dans cette opération« , a fait savoir la vice-Première ministre Groen.

Le cours de l’action de la société de télécommunications Telenet a augmenté de 40% mardi après-midi à 15h30, à 21,24 euros, après la reprise de la cotation.