Occidental Petroleum : l’action pétrolière favorite de Buffett

Occidental Petroleum a réalisé une excellente année. Après déduction de toutes les dépenses, l’entreprise a dégagé un flux de trésorerie libre de 4,9 milliards de dollars, dont 4,5 milliards ont été consacrés au remboursement de la dette. Grâce à cela, la société a sept mois d’avance sur son programme de désendettement.

Les résultats annuels confirment qu’Occidental est positionné sur les segments stratégiques du secteur pétrolier. Les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, et au sein du pays, le bassin permien (Permian Basin) est la région la plus productive. Occidental y possède une énorme réserve foncière de 2,9 millions d’acres, ce qui en fait l’un des plus grands propriétaires de terrains dans cette zone.

L’efficacité de sa production distingue Occidental

L’efficacité de sa production distingue Occidental de ses concurrents. Ses puits affichent une rentabilité supérieure grâce à des technologies de forage avancées : forages horizontaux extra-longs, méthodes de fracturation améliorées et analyse de données pour une optimisation en temps réel de la production. Résultat : le coût d’extraction d’un baril dans le Permian Basin est inférieur à 40 dollars, contre 50 dollars pour ExxonMobil et un coût encore plus élevé pour Chevron.

En 2024, Occidental a également finalisé l’acquisition de CrownRock, ajoutant 170 000 acres supplémentaires dans le Permian Basin. Cette acquisition constitue un « game changer » pour plusieurs raisons :

– Coût d’extraction réduit de 7 %

– Acheminement du pétrole vers le marché 10 % plus rapide

– Réserve de production garantie pour 10 à 15 ans

Alors qu’Exxon et Chevron investissent des milliards de dollars dans des acquisitions, Occidental augmente sa capacité de manière plus intelligente, avec moins de risques en capital.

Conclusion

L’investissement récent de Berkshire Hathaway souligne la confiance croissante dans Occidental. Début février, la holding de Warren Buffett a racheté 750 000 actions supplémentaires, pour près de 36 millions de dollars. Ce rachat porte la participation de Berkshire à 28,2 %, confirmant qu’Occidental est l’action pétrolière favorite de Buffett. L’avis reste donc positif.

🔹 Conseil : Achat recommandé

🔹 Risque : Moyen

🔹 Notation : 1B