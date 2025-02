Nouvelle année record pour EVS

Résultats records pour EVS, ce mercredi. L’action est en hausse de près de 7%.

L’acteur mondial liégeois de la retransmission (sportive) en direct a fêté en beauté son 30e anniversaire en 2024. Pour la quatrième année consécutive, il a pu se distinguer par des recettes record. Le chiffre d’affaires annuel de 198 millions d’euros représente une amélioration de 14,3% par rapport au précédent record établi en 2023 (173,2 millions d’euros). Il se situe dans le haut de la fourchette de 190 à 200 millions d’euros fixée par l’entreprise et est supérieur aux prévisions moyennes des analystes (197,1 millions d’euros).

Sur le second semestre, c’est une croissance de 14,1%, à 99,9 millions d’euros. Les recettes des grands événements sportifs ont généré 15,8 millions d’euros en 2024, ce qui constitue également un record. Sans ces recettes, la croissance a été de 5,1% par rapport à 2023. La part de la division Live Audio Business (LAB) est passée de 52% à 57%, conformément à sa stratégie d’élargissement des revenus au-delà de la couverture purement sportive.

Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 9,4% pour atteindre 45 millions d’euros (prévisions de 40 à 46 millions d’euros, prévisions moyennes des analystes de 44,1 millions d’euros), ce qui s’est traduit par une baisse de 110 points de base de la marge d’exploitation à 22,7%. Grâce notamment à une baisse de la charge fiscale, le bénéfice net a augmenté de 16,1 % pour atteindre 42,9 millions d’euros, soit de 2,65 euros à 3,02 euros par action.

Dividende

Ces bons résultats, combinés à une amélioration du fonds de roulement (principalement une réduction des créances clients en souffrance), ont plus que doublé la position de trésorerie nette, qui est passée de 36,6 millions d’euros à la fin de 2023 à 74,9 millions d’euros (également un record).

Cela permet d’augmenter le dividende de base pour les trois prochaines années (2025 à 2027) de 1,10 euro à 1,20 euro brut par action. L’entreprise a également la possibilité d’investir dans la croissance organique, des acquisitions ciblées et des rachats d’actions.

Le carnet de commandes à la fin de 2024 a augmenté pour atteindre 163,5 millions d’euros, soit 6,7 % de plus qu’à la fin de 2023. Sur ce chiffre, 107 millions d’euros sont réservés pour 2025 (+6,6 %). Combiné à un pipeline d’opportunités attrayant, EVS prévoit des ventes annuelles plus élevées que prévu pour 2025, à savoir entre 195 et 210 millions d’euros.

Conclusion

Les chiffres record et les perspectives brillantes pour 2025 ont propulsé les actions d’EVS à leurs plus hauts niveaux depuis 2017. La valorisation reste néanmoins incontestable, à environ 12 fois les bénéfices attendus pour 2025. Le titre est à conserver fermement.

Recommandation : conserver/attendre

Risque : faible

Note : 2A

Prix : 36,05 euros

Ticker : EVS BB

Code ISIN : BE0003820371

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 516,5 millions d’euros

Ratio C/B en 2024 : 11,9

Ratio C/B attendu en 2025 : 12

Différence du cours sur les 12 derniers mois : +17,2%

Différence du cours depuis le début de l’année : +16,3%

Rendement du dividende : 3,3%