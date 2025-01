Malgré la hausse du dollar, Netflix a achevé en beauté le cru 2024. La société a par ailleurs relevé ses prévisions. Sa valorisation est toutefois excessive.

Netflix a clos un excellent quatrième trimestre. La société de streaming génère plus de la moitié de son chiffre d’affaires (CA) hors des États-Unis et le dollar s’est considérablement renchéri face à la plupart des devises en 2024, mais ses concurrents (américains, pour la plupart) ont subi les mêmes vents contraires.

Au quatrième trimestre, Netflix a conquis 19 millions de nouveaux clients, largement plus qu’attendu. Fin 2024, elle comptait 301,6 millions d’abonnés payants (+41 millions sur un an), grâce à la fois aux concerts et événements sportifs diffusés en direct et aux nouvelles saisons de séries très prisées. Le revenu moyen par client a augmenté de 1 % (3 % à cours de change constants). La direction a annoncé son intention de ne plus communiquer chaque trimestre le nombre de nouveaux abonnés et le revenu moyen dès 2025.

Chiffre d’affaires

Entre octobre et décembre, le CA a progressé de 16 % sur un an (19 % hors effet de change), à 10,25 milliards de dollars (140 millions de plus que le consensus). Sur l’exercice, le CA atteint 39 milliards de dollars (+16 % sur un an). Le bénéfice d’exploitation a crû de 52 %, à 2,27 milliards de dollars, soit une marge de 22,2 %. Pour l’exercice, cette dernière atteint 27 % (21 % en 2023). Le bénéfice par action s’est élevé à 4,27 dollars au quatrième trimestre (+102 %) et à 19,83 dollars sur l’exercice (+65 %).

Netflix identifie encore un potentiel de croissance considérable, ses programmes ne captant que 10 % du temps d’écran dédié à la télévision et au streaming. Le modèle avec publicité affiche en outre un grand potentiel ; 55 % des clients le choisissent et il sera déployé dans 12 nouveaux marchés d’ici à 2025. Les recettes publicitaires ont doublé en 2024 et devraient encore le faire en 2025.

Pour le premier trimestre de 2025, Netflix table sur une croissance de 11,2 % du CA sur un an (14 % à cours de change constants). Le CA devrait atteindre 43,5 à 44,5 milliards de dollars en 2025 (+12 à 14 % sur un an) et la marge d’exploitation, 29 %.

Cash flow

Le cash-flow disponible du quatrième trimestre (1,38 milliard de dollars) a toutefois baissé en glissement annuel (1,58 milliard un an plus tôt). Sur 2024, il est resté stable (6,92 milliards de dollars, contre 6,93 milliards en 2023). Netflix a investi 16,2 milliards de dollars dans de nouvelles productions en 2024 ; une enveloppe de 18 milliards de dollars est prévue pour 2025. La direction table cependant sur un cash-flow disponible de 8 milliards de dollars cette année.

Fin décembre, la dette s’élevait à 15,6 milliards de dollars, pour 7,8 milliards de dollars de liquidités et 1,7 milliard de dollars de titres négociables, soit une dette nette de 6,1 milliards de dollars. Netflix a racheté 9,9 millions d’actions pour 6,2 milliards de dollars en 2024 et dispose encore de 17,1 milliards de dollars à cette fin. Une partie des actions rachetées sert à rémunérer le personnel, la direction et les administrateurs, et n’a donc pas d’incidence sur le bénéfice par action.

Conclusion

Netflix a présenté d’excellents chiffres et (légèrement) revu à la hausse ses prévisions pour 2025. L’adoption plus massive de la formule avec publicité stimulera encore le CA et les marges. Ce beau tableau opérationnel est toutefois voilé par la valorisation. La croissance future est largement intégrée dans le cours, qui a plus que doublé en 12 mois, si bien que l’action s’échange désormais à 42 fois les bénéfices, 10 fois le CA et 53 fois le cash-flow attendus pour 2025. Un allègement des positions s’impose.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 994,90 dollars

Ticker : NFLX US

Code ISIN : US64110L1061

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 420 milliards USD

C/B 2024 : 50

C/B attendu 2025 : 42

Perf. cours sur 12 mois : +105 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +12 %

Rendement du dividende : –