Mosaic: les fondamentaux du géant des engrais s’améliorent

Le chiffre d’affaires trimestriel du géant des engrais Mosaic a diminué de 10,6 % par rapport au quatrième trimestre 2023, s’établissant à 2,82 milliards de dollars, en dessous de l’estimation moyenne de 2,93 milliards. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté (EBITDA) a bien résisté, reculant de 8 % pour atteindre 594 millions de dollars. Le bénéfice net par action ajusté de 0,45 dollar est cependant resté inférieur à l’attente moyenne de 0,53 dollar. L’année dernière, l’entreprise a rencontré plusieurs contretemps opérationnels, notamment des ouragans perturbant les activités phosphatées au Texas, ainsi que des problèmes techniques dans les mines. Des problèmes qui sont désormais résolus.

La production de phosphate a ainsi diminué de 700 000 tonnes (volume vendu de 6,4 millions de tonnes), et pour la potasse, la production manquée s’est élevée à 250 000 tonnes (volume vendu de 8,7 millions de tonnes). Sur l’année, le chiffre d’affaires a baissé de 19 % pour atteindre 11,1 milliards de dollars (-19 %), l’REBITDA est passé de 2,76 milliards à 2,2 milliards de dollars (-20 %), et le bénéfice net est tombé de 1,17 milliard à 175 millions de dollars, soit de 350 à 55 cents par action. Le chiffre d’affaires trimestriel du segment potasse a chuté de 26,5 % pour s’établir à 557 millions de dollars, tandis que la marge brute par tonne a diminué de 99 dollars à 55 dollars (respectivement 137 dollars et 74 dollars sur l’année). Le volume vendu a reculé de 2,6 millions à 2,2 millions de tonnes, et de 8,9 millions à 8,7 millions sur l’année. Le REBITDA a diminué de 322 millions de dollars à 212 millions et de 1,47 milliard à 944 millions de dollars pour l’année entière.

Une direction optimiste

Malgré l’incertitude géopolitique et la possibilité de droits de douane sur les importations américaines de potasse canadienne, la direction reste optimiste pour 2025. Les restrictions de production au Laos, en Chine, en Biélorussie et en Russie devraient limiter les risques baissiers sur les prix. Pour le premier trimestre, Mosaic prévoit un volume de vente de 2 à 2,2 millions de tonnes et un prix de vente compris entre 200 et 220 dollars la tonne (199 dollars au quatrième trimestre, 222 dollars en 2024 contre 308 dollars en 2023). Le groupe vise une production de 8,7 à 9,1 millions de tonnes de potasse en 2025. Mosaic continue d’investir dans des capacités supplémentaires à Esterhazy, la mine ayant le coût de production le plus bas. L’année dernière, la capacité annuelle a été augmentée de 500 000 tonnes et 400 000 tonnes supplémentaires sont prévues pour cet été.

Phosphate

Dans le segment phosphate, le volume vendu est resté stable (1,6 million de tonnes), tandis que le prix de vente a augmenté de 552 dollars à 593 dollars la tonne (de 573 dollars à 585 dollars sur l’année). Le REBITDA a augmenté de 259 millions de dollars à 341 millions de dollars (1,19 milliard sur base annuelle ; -2,9 %). Le chiffre d’affaires annuel est tombé de 4,7 milliards à 4,5 milliards de dollars en raison de la baisse de la production (6,4 millions de tonnes contre 7 millions en 2023). Le REBITDA par tonne est passé de 176 dollars à 185 dollars (210 dollars au quatrième trimestre). En 2025, Mosaic vise une augmentation de la production à 7,2 à 7,6 millions de tonnes. Pour le premier trimestre, 1,5 à 1,7 million de tonnes devraient être vendus à un prix compris entre 595 et 615 dollars la tonne.

Mosaic Fertilizantes (activités en Amérique latine) a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 1,1 milliard de dollars (1,2 milliard en 2023) pour un volume de vente stable de 2,2 millions de tonnes. L’REBITDA a diminué en raison des pertes de change, passant de 111 millions de dollars à 85 millions, mais a augmenté par rapport à l’année précédente, de 327 millions à 344 millions de dollars. La vente, réalisée avec une marge brute de 0,5 milliard de dollars, de la participation de 25 % dans la coentreprise avec Ma’aden et Saudi Basic Industries, en échange d’une participation directe d’environ 1,5 milliard de dollars dans Ma’aden, a été finalisée. En janvier, une usine de phosphate au Brésil a été vendue pour 125 millions de dollars. Le dividende trimestriel passe de 21 à 22 cents par action.

Conclusion

L’action de Mosaic a perdu les gains enregistrés en janvier ces dernières semaines. Il faudra de la patience, mais les fondamentaux se sont améliorés et Mosaic est bien positionnée pour profiter d’une reprise des prix avec un effet de levier important. La valorisation à 0,7 fois la valeur comptable et 11 fois les bénéfices attendus pour 2025 reste attractive.

Conseil : A acheter

Risque : Modéré

Note : 1B