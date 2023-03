Morningstar Awards 2023 : une année de rupture

Morningstar a décerné ses prix annuels aux meilleurs gestionnaires d’actifs et fonds d’investissement du marché belge. Pour la première fois depuis longtemps, aucun fonds vainqueur l’année précédente n’est parvenu à retrouver le sommet de la hiérarchie.



L’année 2022 a été extrêmement particulière sur les marchés financiers, toutes les grandes classes d’actifs ayant encaissé des reculs supérieurs à 10%. Elle a également marqué une rupture par rapport à la décennie précédente, dominée par les stratégies de croissance et les valeurs technologiques américaines.

Pour la première fois depuis longtemps, aucun fonds vainqueur l’année précédente n’est donc parvenu à retrouver le sommet de la hiérarchie. Nous avons droit en 2023 à un palmarès totalement inédit, mettant surtout en avant des stratégies qui ont réussi à limiter la casse face à la tempête traversée par les marchés.

Meilleur fonds d’allocation en euros

DWS Concept Kaldemorgen (LU0599946893)

Le contrôle des risques a joué son rôle pour la stratégie lancée par Klaus Kaldemorgen. DWS Concept Kaldemorgen affiche une performance annualisée supérieure à 3,6% durant la dernière décennie avec une volatilité extrêmement bien contrôlée (autour de 7%), ce qui justifie une notation Morningstar oscillant généralement entre quatre et cinq étoiles. Le fonds a fêté son dixième anniversaire en 2021 et affiche désormais des encours proches de 14 milliards de dollars, après avoir été un des rares produits d’allocation à enregistrer des apports nets positifs durant l’exercice écoulé. Christoph Schmidt est devenu cogestionnaire du fonds et deviendra probablement le gestionnaire principal lorsque Klaus Kaldemorgen, né en 1953, cédera progressivement le relais cette année.

Dès le lancement de la stratégie en 2011, l’objectif de Klaus Kaldemorgen était de permettre aux investisseurs d’accéder aux marchés boursiers avec un risque contrôlé, en utilisant notamment des produits dérivés afin de limiter l’impact des périodes de forte volatilité, et les positions sur les devises comme possibilité d’obtenir une diversification du risque. Cette approche défensive visant à limiter les phases de drawdown à moins de 10% de la valeur nette d’inventaire a encore prouvé son utilité en 2022, le fonds ayant limité son recul à 4,8%.

Contrôle du risque

“Les années 1970 ont été marquées par deux grandes vagues inflationnistes, accompagnées d’une forte hausse des taux, ainsi que par deux récessions qui ont duré plus d’un an, rappelle Christoph Schmidt. Mais l’évolution récente du marché boursier ne semble pas encore refléter un tel scénario. Nous préférons conserver un positionnement prudent au vu de la pression inflationniste persistante et des anticipations pour les résultats encore trop élevées. L’accent demeure porté sur les titres stables et défensifs, avec des dividendes élevés”, ce qui se traduit par un positionnement sectoriel qui privilégie la pharmacie ou les télécoms. A la fin janvier, le fonds était investi à 40% sur les actions, à 28% sur les marchés obligataires, avec également 16% sur le monétaire et 8% sur l’or.

Christoph Schmidt précise combien la baisse des valorisations sur la technologie a rendu certains noms intéressants, avec des opportunités qui se présentent déjà dans plusieurs segments. “Nous restons également peu enthousiastes sur les marchés obligataires, avec notamment des différentiels de taux sur la dette d’entreprise devenus trop faibles. De leur côté, les emprunts d’Etat à échéance longue ont perdu leur fonction de refuge dans un portefeuille multiactifs”, note-t-il.

Meilleur fonds d’actions globales

Schroder ISF Global Sustainable Growth (LU0557290698)

Schroder ISF Global Sustainable Growth a limité son recul à 12% durant l’exercice écoulé, ce qui permet à cette stratégie globale de conserver une performance annualisée supérieure à 11% sur l’ensemble de la dernière décennie. Le fonds est géré depuis octobre 2010 par Charles Somers, assisté depuis août 2022 par Scott McLennan. Outre son duo de gestionnaires, le fonds dispose de ressources importantes pour assurer la sélection de ses positions, à savoir 10 spécialistes sectoriels qui filtrent les meilleures idées d’une équipe de 100 analystes localisés dans une dizaine de pays.

Faible rotation

La stratégie d’investissement vise les valeurs de qualité, qui affichent une croissance raisonnable et des caractéristiques positives en termes de durabilité. Parmi les principales positions du portefeuille, nous trouvons des noms bien connus des investisseurs comme Microsoft, Alphabet, Thermo Fisher, AIA Group ou encore Schneider Electric. “Même si nous avons l’occasion de rechercher des opportunités à court terme, notre différentiation vient de notre capacité à sélectionner des sociétés dont la croissance future est sous-estimée par le marché”, précise Charles Somers.

Cette possibilité de prendre des positions à court terme permet toutefois à cette stratégie d’adopter parfois un comportement différent des autres fonds de sa catégorie. “Il est particulièrement agréable de constater que nos performances ont été fortes dans toutes les conditions de marché durant les cinq dernières années. Notre sélection fondamentale de titres a été notre principal atout, avec une rotation tournant typiquement entre 20 et 30% par an”.

Plus constructif

“Au début 2022, nous avions positionné la stratégie afin de nous protéger contre le risque d’une hausse des taux, ce qui a permis d’entrer dans l’année avec un portefeuille résilient et équilibré, explique le gestionnaire. La bonne sélection de titres sur les secteurs industriels ou technologiques a permis de compenser un univers d’investissement dont étaient exclues les valeurs pétrolières. D’autant que dans le secteur des matières premières, nous avons aussi toujours eu quelques difficultés à trouver des candidats pertinents en termes de durabilité.” Les gestionnaires ont en outre profité de la correction des cours pour acheter dans le courant de l’année dernière une action comme Salesforce, “dont la valorisation était typiquement hors de portée pour notre stratégie en raison de sa valorisation élevée”.

Pour 2023, Charles Somers souscrit à l’analyse d’un environnement inflationniste moins défavorable pour les placements boursiers. Il faut donc rester prudent, mais également s’avérer plus constructif sur les perspectives des marchés boursiers et privilégier les sociétés avec des fondamentaux solides, tout en profitant des éventuelles phases de dislocation pour dégager des opportunités.

Meilleur fonds d’actions européennes

M&G (Lux) European Strategic Value Fund (LU1670707527)

Le retour de la thématique value s’est fait ressentir dans les actions européennes, les trois fonds nominés appartenant à cette catégorie de produits tombés en disgrâce durant la dernière décennie. A ce petit jeu, c’est M&G (Lux) European Strategic Value qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec une progression de 1,8% durant l’exercice écoulé, suivi d’une progression de près de 10% depuis le début 2023. Le fonds affiche une hausse annualisée proche de 8% durant la dernière décennie et une notation cinq étoiles chez Morningstar.

Fondamentaux

Le fonds est géré depuis plus de 15 ans par Richard Halle, en appliquant une méthodologie d’investissement qui vise à investir dans les sociétés affichant une valorisation extrêmement déprimée par rapport à leur valeur intrinsèque. “Les marchés ont souvent tendance à se focaliser sur les nouvelles négatives récentes, remarque le gestionnaire. Il est toutefois impossible d’estimer à quel moment le marché va commencer à corriger la valorisation d’un titre. Il est donc préférable de bien diversifier son portefeuille de sociétés mal aimées des autres investisseurs.”

En dépit de la préférence des marchés financiers pour les stratégies de croissance durant de nombreuses années, Richard Halle rappelle combien sa philosophie de gestion lui a permis de continuer à dégager des performances acceptables: “Ceci nous a donné confiance, de sorte que nous étions particulièrement bien positionnés lorsque le style value est revenu sur le devant de la scène. Nous avons dépassé de 10% la performance notre indice de référence en 2022, soit notre plus forte surperformance historique”.

Rester équilibré

“Notre positionnement nous a offert une protection naturelle lorsque les sociétés valorisées sur des niveaux particulièrement élevés ont commencé à corriger, poursuit Richard Halle. La nervosité sur les prix de l’énergie en Europe nous a également permis d’ajouter trois groupes de grande qualité (BASF, Siemens, Saint- Gobain) dans notre portefeuille, et de corriger la sous-exposition que nous avions sur les valeurs industrielles au début 2022”.

Pour 2023, le gestionnaire reste positif sur les secteurs de l’énergie et de la consommation cyclique. “Les incertitudes demeurent nombreuses, et un portefeuille équilibré s’impose toujours si on veut affronter au mieux les événements qui pourraient toucher les marchés durant les prochains mois. Mais au vu des écarts de valorisation qui persistent, nous considérons que le style value continue d’avoir de bonnes perspectives.”

Meilleur fonds obligataire en euros

Candriam Bonds Euro High Yield (LU0942153742)

Dans la catégorie des fonds obligataires, les obligations d’entreprise s’en sont nettement mieux sorties que les obligations souveraines, et plus particulièrement le segment du haut rendement (notation BB+ et inférieures), traditionnellement plus immunisé contre les hausses de taux décidées par les banquiers centraux. Voilà pourquoi Candriam Bonds Euro High Yield, stratégie dirigée par un trio de gestionnaires expérimentés – Nicolas Julien (head of high yield), Philippe Noyard (global head of credit) et Thomas Joret – a réussi à limiter sa perte à 9,1% sur l’exercice écoulé.

Défaut élevé

Après un recul des cours en 2022, Philippe Noyard constate que le crédit offre aujourd’hui des coupons attractifs. “La normalisation des taux directeurs devrait se poursuivre en 2023 mais à un rythme nettement moins agressif car l’inflation semble avoir atteint son point haut. La question principale sera la vitesse à laquelle elle va baisser, en l’absence de nouveaux chocs exogènes. Alors que le début d’année s’annonce encore quelque peu compliqué, cette classe d’actifs nous paraît aujourd’hui intéressante.”

Le gestionnaire note également l’envol des primes de risque (la différence entre le taux nominal et le taux souverain sans risque), qui a grimpé jusqu’à plus de 5% pour le marché des émissions à haut rendement en euro. “Ces niveaux de valorisation sont au-dessus des moyennes historiques des 10 dernières années et intègrent des probabilités de défaut proches de 8% pour le high yield, soit un niveau bien supérieur à la moyenne historique de 4,5% sur la décennie précédente.”

Performance

Pour Philippe Noyard, il faudra rester plus que jamais sélectif sur cette classe d’actifs, car les notations de crédit auront tendance à se dégrader durant les prochains mois. “L’année s’annonce difficile pour les entreprises les plus endettées et les plus cycliques, estime-t-il. A l’inverse, les profils les plus défensifs ou les sociétés ayant la capacité de répercuter la hausse des prix à leurs clients finaux seront les grands gagnants.”

Le gestionnaire rappelle toutefois que la majorité des émetteurs à haut rendement ont eu le temps de bien se préparer à cet environnement, et n’ont pas de lourdes échéances à assumer dans les prochains trimestres. A l’inverse, pour certains émetteurs plus fragiles, la difficulté d’émettre de la dette va poser un réel problème de survie. Philippe Noyard s’attend donc à ce que le taux de défaut grimpe entre 4 et 5% durant l’année en cours. “Il faut aujourd’hui éviter une exposition trop importante sur les acteurs les moins bien notés (de B à CCC)”, prévient-il.