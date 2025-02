Melexis : le rétablissement se fait attendre

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont connu des hauts et des bas ces dernières semaines. Melexis, qui a publié ses résultats ce mercredi, fait partie des bas. L’action perd plus de 13%.

Les chiffres de Texas Instruments, ST Microelectronics et NXP Semiconductor, qui, comme Melexis, sont exposés au secteur automobile, n’ont pas répondu aux attentes. En revanche, les résultats trimestriels du concurrent Infineon de ce mardi incitent à l’optimisme. Selon le fabricant allemand de puces, les stocks excédentaires chez les clients ont été en grande partie résorbés. Infineon a revu à la hausse ses prévisions annuelles pour 2025. Melexis a profité de cet optimisme et a gagné près de 7 %.

Mais la joie a été de courte durée car ce mercredi, un jour plus tard, Melexis a publié des résultats trimestriels et annuels décevants. Tout comme des perspectives peu encourageantes.

Chiffres

Jusqu’à l’été dernier, Melexis s’en tenait à une prévision de revenus d’un milliard d’euros et à une marge de 25%. Après un troisième trimestre décevant, ces prévisions ont été revues à la baisse en octobre. Il semble maintenant que les prévisions revues à la baisse n’ont pas été atteintes non plus, en raison des résultats décevants du quatrième trimestre.

Le chiffre d’affaires de Melexis a diminué d’un cinquième, en glissement trimestriel, pour atteindre 197,4 millions d’euros, ce qui est inférieur aux 200 à 210 millions d’euros prévus. La marge brute est tombée à 39,3%. Le bénéfice d’exploitation a même chuté de 55% pour atteindre 27,6 millions d’euros, soit près d’un tiers de moins que prévu. La marge de l’Ebit est ainsi restée bloquée à 14% à peine. Le bénéfice net par action est tombé à 0,45 euro, contre 1,23 euro l’année précédente.

Melexis souligne que les clients ont continué à réduire leurs stocks après le troisième trimestre. Dans le secteur automobile, l’introduction de plusieurs nouveaux modèles est retardée et l’incertitude règne quant à l’issue de la guerre tarifaire entre les États-Unis et le reste du monde.

Le quatrième trimestre décevant a également fait baisser les chiffres de l’année. Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 932,8 millions d’euros en 2024, soit 3 % de moins que l’année précédente. Ce chiffre est légèrement inférieur à la prévision abaissée en octobre, de 935 à 945 millions d’euros. La marge brute est tombée à 43%, contre 45,7% en 2023. Le bénéfice d’exploitation, qui s’élève à un peu moins de 220 millions d’euros, est inférieur de 16% à celui de l’année précédente. La marge d’exploitation est de 23,6% (27,1% en 2023). Par action, le bénéfice net a chuté de 18% pour atteindre 4,24 euros.

2025

Melexis a lancé 20 nouveaux produits l’année dernière, soit deux fois plus que l’année précédente. La société a également remporté plusieurs contrats de développement de produits et estime qu’elle peut gagner des parts de marché en Chine.

Melexis s’attend toutefois à ce que la croissance ne reprenne progressivement qu’à partir de cet été. Le groupe reste donc très prudent dans ses prévisions. Pour le premier trimestre en cours, les ventes devraient se situer entre 190 et 200 millions d’euros, soit à peu près le même niveau qu’au trimestre précédent. Le chiffre d’affaires prévu pour le premier semestre est de 400 millions d’euros. La marge brute (40%) et la marge d’exploitation (16%) seraient également en ligne avec les performances du quatrième trimestre.

Les liquidités sont tombées à 32,7 millions d’euros à la fin de l’année dernière, alors qu’elles étaient encore de 34,5 millions après le troisième trimestre. Les dettes à long terme s’élevaient à 207,5 millions d’euros.

Une conséquence logique du déstockage par les clients est l’augmentation des stocks chez Melexis. Après le quatrième trimestre, 262,8 millions d’euros de stocks figuraient au bilan. Cela représente une augmentation de 10,4 millions d’euros sur une base trimestrielle.

Les actionnaires de Melexis peuvent se réjouir d’un dividende final de 2,4 euros par action. Cela porte le montant total du dividende pour l’exercice à 3,7 euros. En décembre, la société a également annoncé un programme de rachat d’actions d’une valeur de 50 millions d’euros. Ce programme se poursuivra jusqu’en décembre de cette année.

Conclusion

Nous prévoyons une baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices par rapport à l’année précédente pour l’exercice 2025. Etant donné que la position concurrentielle de Melexis n’a pas changé et que le rendement brut a entre-temps augmenté à 6,8 pour cent, nous maintenons notre recommandation. Une première prise de position dans Melexis est justifiée au prix fortement réduit.

Avis : Acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 54,4 euros

Ticker : MELE BB

Code Isin : BE0165385973

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 2,2 milliards d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 13

Ratio cours/bénéfice attendu pour 2025 : 15

Différence de cours sur 12 mois : -34%

Différence de cours depuis le début de l’année : -2%

Rendement du dividende : 6,8