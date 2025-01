MDxHealth : le verre toujours à moitié vide

Le parcours de l’action, cette année, dépendra fortement de la capacité à générer un Rebitda positif, ce dont le marché doute grandement. La valorisation est toutefois extrêmement basse. Le titre peut être acheté, mais le risque est supérieur à la moyenne.

Il faudra attendre le 26 février pour connaître les résultats complets du quatrième trimestre et de l’année 2024, mais MDxHealth a d’ores et déjà annoncé que le chiffre d’affaires (CA) des trois derniers mois de l’année était meilleur que prévu, à 24,7 millions de dollars ; il s’inscrit en hausse de 28 % sur un an et de 6 % sur le trimestre. Le CA de l’exercice s’établit par conséquent à 90 millions de dollars (+28 % sur un an), un record. Les prévisions pour 2024 avaient été relevées pour la troisième fois à l’occasion de la publication des résultats du troisième trimestre, de 79-81 millions à 87-89 millions de dollars.

Le nombre de tests tissulaires facturés (ConfirmMDx et tests GPS pour le cancer de la prostate) a augmenté de 50 % sur un an au quatrième trimestre, à 11.789 tests, tandis que les tests liquides (SelectMDx et tests Germline pour le cancer de la prostate, et test d’infection urinaire Resolve MDX), de 10 %, à 12.036 tests. Sur l’ensemble de l’exercice, les tests tissulaires ont augmenté de 31 % en glissement annuel, à 41.586 tests et les tests liquides, de 28 %, à 45.700 tests.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le CA de 65,3 millions de dollars (+29 %) a permis de générer un bénéfice brut de 39,6 millions de dollars (+27 %) ; la marge bénéficiaire brute recule de 61,5 % à 60,7 %, en raison d’un changement dans le mix de tests. Néanmoins, la marge progresse régulièrement vers les 70 %. La perte nette a diminué de 4 %, à 31,2 millions de dollars.

2025

Lors d’une conférence destinée aux investisseurs en décembre, le CEO, Michael McGarrity, a réaffirmé que le portefeuille actuel de cinq tests permettrait de maintenir le taux de croissance annuel de 20 % ces prochaines années. Pour 2025, il anticipe une croissance annuelle de 20 à 22 % du CA, à 108 – 110 millions de dollars. Autre élément crucial : la direction espère toujours pouvoir générer pour la première fois de son histoire un cash-flow d’exploitation récurrent positif (Rebidta) au premier semestre de 2025. Elle voit également un potentiel d’élargissement du portefeuille de tests.

En 2025, MDxHealth doit effectuer le premier des trois paiements annuels à Exact Sciences, pour l’acquisition (en 2022) du test GPS (alors appelé Oncotype DX). L’accord prévoyait un paiement immédiat de 30 millions de dollars, dont 5 millions par l’émission d’actions, puis jusqu’à 82,5 millions de dollars de paiements ultérieurs liés au CA du test GPS en 2023, 2024 et 2025, avec un maximum de 40 millions de dollars cette année. MDxHealth peut décider de payer une partie en actions, mais Exact Sciences ne peut pas détenir plus de 7,5 % des titres de MDxHealth. Au 30 décembre, la trésorerie s’élevait à 46,8 millions de dollars. Un nouvel emprunt d’un montant maximum de 100 millions de dollars a été conclu avec OrbiMed en 2024 ; 55 millions de dollars ont été tirés immédiatement, 25 millions de dollars pourraient l’être cette année et 20 millions de dollars, en 2026.

Le parcours de l’action, cette année, dépendra fortement de la capacité à générer un Rebitda positif, ce dont le marché doute grandement. Les paiements à Exact Sciences viennent ajouter à l’incertitude. Cependant, les ventes dépassent régulièrement les précisions, ce qui montre que les tests développés par MdXHealth séduisent de plus en plus les urologues et pathologistes, sans que l’entreprise n’ait besoin de réaliser de coûteuses campagnes marketing. Le Rebitda positif serait un pas majeur vers la rentabilité. Nous estimons que cela nécessitera un CA annuel d’environ 150 millions de dollars. Au taux de croissance actuel, ce jalon serait atteint en 2027. Les investisseurs, toutefois, veulent des preuves.

Conclusion

La valorisation extrêmement basse, à moins de 1 fois le CA attendu pour 2025, offre un large potentiel de rebond du cours. Nous attendons avec impatience les chiffres détaillés du quatrième trimestre. Le titre peut être acheté, mais le risque est supérieur à la moyenne (rating 1C).

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 1,92 dollar

Ticker : MDXH US

Code ISIN : BE0974461940

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 95 millions USD

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -50 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -18 %

Rendement du dividende : –