Les marchés européens prudents face aux premières mesures commerciales de Donald Trump

Les principales places boursières européennes étaient données en baisse à l’ouverture ce mardi matin, en réaction aux premières déclarations et mesures de Donald Trump sur les relations commerciales.

Les marchés européens se montrent prudents. Les investisseurs restent attentifs à la concrétisation des promesses du nouveau président élu et à leur impact sur les relations transatlantiques.

Prévisions à l’ouverture des principales places boursières européennes

CAC 40 (Paris) : Les contrats à terme indiquent une baisse de 0,26 %.

FTSE 100 (Londres) : Prévision d’une légère hausse de 0,02 %.

DAX (Francfort) : Attendu en baisse de 0,33 %.

Stoxx 600 : Prévision d’une diminution de 0,35 %.

Ces baisses traduisent les inquiétudes des investisseurs face aux intentions de Trump de rééquilibrer le déficit commercial des États-Unis avec l’Union européenne par des taxes douanières ou l’incitation à acheter davantage de pétrole et de gaz américains.

Après une heure de négociations, le CAC 40 est en hausse de 0,1%, tout comme le FTSE 100, le DAX perd 0,2% et l’indice large européen gagne 0,1%.

Réactions des marchés européens

BEL 20 (Bruxelles) : La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,27 %, portée par des secteurs défensifs et une perspective de continuité avant les premières annonces concrètes de l’administration Trump. Ce matin, l’indice est en recul de 0,13 %.

Matières premières et devises

Le dollar américain a fluctué, affaibli par les incertitudes sur les politiques commerciales immédiates. Les matières premières, notamment le pétrole, ont baissé en raison des plans d’augmentation de la production américaine rapporte Bloomberg.

L’or, en revanche, a bénéficié de son statut de valeur refuge, augmentant face aux inquiétudes des investisseurs selon le Financial Times.

Les mesures commerciales au centre des attentions

Donald Trump a annoncé l’éventualité de droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada dès février. Cette mesure pourrait perturber des échanges commerciaux totalisant 1 800 milliards de dollars, selon John Plassard, analyste chez Mirabaud, rapporte Les Échos. Des mesures similaires à l’égard de l’Union européenne restent possibles, ce qui amplifie les craintes d’inflation et de ralentissement des échanges mondiaux. Les investisseurs européens surveillent également les premiers signes d’un découplage économique avec les États-Unis, favorisé par des baisses d’impôts et des dérégulations, fait savoir le spécialiste de l’investissement Pictet AM.

Perspectives

Le climat d’incertitude persistera dans les semaines à venir, les marchés surveillent notamment les négociations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires internationaux. En Europe, l’attention se portera sur l’indice de confiance des investisseurs ZEW, attendu en Allemagne informe Reuters. La présidence Trump pourrait “continuer de maintenir les marchés financiers en haleine”, avec des annonces surprises influençant fortement la volatilité des Bourses européennes.