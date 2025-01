Les fonds dynamiques ont dominé en 2024

Dans une année 2024 dominée par les thématiques de croissance et par les actions technologiques, les fonds d’allocation agressive ont survolé les débats dans le domaine des fonds mixtes. Par contre, les fonds d’épargne-pension ont été plus à la peine et n’ont pas pu profiter pleinement du rebond des marchés.

La performance entre les grandes classes d’actifs a été largement dominée par les actions technologiques américaines durant l’année écoulée. Dans ce contexte, les fonds dynamiques ayant la possibilité de s’exposer largement sur les Bourses ont été en mesure de profiter de ce contexte favorable.

À la fin du premier semestre 2024, l’encours des fonds commercialisés sur le marché belge avait progressé de 7,6% pour atteindre un niveau record de 292 milliards d’euros (selon les plus récents chiffres publiés par la Belgian Asset Managers Association), la majeure partie (46% ou 134 milliards d’euros) étant investie sur des fonds mixtes, dont 26 milliards d’euros dans des fonds d’épargne pension. Cette proportion avait fortement progressé suite à la grande crise financière de 2008, mais elle est restée relativement stable durant les deux dernières années. Toujours dans le dernier rapport de la BEAMA, les fonds en actions ont continué de prendre de l’importance (34% des encours) tandis que les obligataires ont vu leur part se rétrécir (17% des encours).

Lire aussi| Les fonds mixtes flexibles retrouvent de belles couleurs

Les performances des différents fonds mixtes ont été arrêtées au 31 décembre 2024.

Tassement des apports

Du côté des fonds d’épargne-pension, les performances ont été satisfaisantes en 2024, avec une progression moyenne de 5,3% qui a permis de redresser la performance annualisée à plus de 1,6% durant les cinq dernières années. Par rapport aux fonds mixtes flexibles, ces produits sont toutefois restés largement à la traîne, en particulier les fonds d’épargne-pension équilibrés ou défensifs, dont la performance à cinq ans reste à peine positive en dépit de deux années de fortes performances sur les marchés boursiers.

Dans l’ensemble, les limites fixées aux gestionnaires de ces produits (pas de possibilité d’aller totalement vers les actions, possibilité limitée d’exposition sur le marché américain, obligation de détenir des petites et moyennes capitalisations européennes) ont été particulièrement pénalisantes pour les performances. Et pour la première fois depuis longtemps, les apports nets n’ont pas augmenté pour ces produits, même si les produits dynamiques proposés par Argenta ou KBC (Pricos SRI) s’en sont nettement mieux tirés que la moyenne.

Stabilisation

Le segment des fonds flexibles a poursuivi son redressement durant le second semestre de l’année 2024, avec des performances moyennes qui ont progressé de 4,9% en juin vers 8,6% à la fin décembre. Après une année 2022 catastrophique pour la confiance des investisseurs, de nombreux produits ont enfin affiché des performances commerciales positives, plus particulièrement dans le segment des fonds d’allocation agressive (qui peuvent s’exposer à plus de 70% sur les actions).

Dans ce segment, les encours des 13 fonds de notre échantillon de fonds d’allocation agressive ont globalement progressé de 2,5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année, une évolution qui ne s’explique que partiellement par la hausse des cours.

À l’inverse, le contexte favorable aux actions a fortement pénalisé la performance des fonds d’allocation prudente, qui ne peuvent s’exposer sur les actions que pour un maximum de 35%. La performance moyenne de 5,5% sur ce segment du marché n’a pas convaincu les investisseurs de rester positionnés, avec des encours qui ont reculé collectivement de 33,7 vers 32,1 milliards d’euros.

Les deux autres catégories de fonds (allocation flexible et modérée) sont restées stables en termes d’encours, les bonnes performances commerciales étant compensées de sorties pour des produits moins performants.

Dans l’ensemble, les encours des 65 fonds flexibles repris dans notre échantillon du marché ont progressé légèrement de 139 milliards d’euros vers 140,4 milliards d’euros, avec une performance moyenne de 8,6% pour l’ensemble de l’exercice 2024.

Revenus périodiques

Enfin, notre échantillon de 12 fonds d’allocation spécialisés dans le versement d’un revenu régulier aux investisseurs a également enregistré une hausse de ses encours (de 88,4 vers 90,6 milliards d’euros), avec une progression des valeurs nettes d’inventaire de 5,7% durant l’année 2024. L’intérêt de ces produits reste toutefois lié principalement au versement d’un revenu aux investisseurs, qui est remonté en moyenne de 4,2% fin 2023 vers 4,3% fin 2024.

Top 20

Le top 20 des fonds flexibles repris dans notre tableau regroupe les 20 produits avec des encours supérieurs à 100 millions d’euros ayant affiché les meilleures performances durant l’exercice écoulé. Si les fonds agressifs ont largement dominé les performances avec neuf produits, les fonds modérés (sept fonds) et les fonds flexibles (quatre fonds) ont également été bien présents tandis que les prudents ont totalement disparu du classement.

La performance favorable a attiré les investisseurs vers ces produits, dont les encours globaux ont progressé de 25 vers 29,2 milliards d’euros. En outre, huit des dix premiers fonds du classement ont enregistré des apports positifs en 2024, une confirmation que les investisseurs ont pris l’habitude de privilégier les gestionnaires en mesure de profiter des conditions de marché pour dégager régulièrement des performances positives.

Première et deuxième position

Alors qu’il était déjà en tête du classement au bout du premier semestre, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 a confirmé son leadership pour terminer sur une progression proche de 18% pour l’ensemble de l’année, avec une volatilité en ligne avec la moyenne des autres fonds repris dans le top 20. Ce produit constitue également un succès commercial pour le gestionnaire allemand, avec des encours qui ont augmenté de 900 millions d’euros en 2024. La stratégie d’investissement vise une exposition sur 75% d’actions, mais les gestionnaires ont la possibilité de faire grimper cette proportion jusqu’à 125% des encours du fonds si les conditions de marché semblent appropriées.

En deuxième position, R-co Valor a une nouvelle fois confirmé sa capacité à profiter de toutes les conditions de marché pour se retrouver une nouvelle fois en haut du classement, alors que ce produit emblématique vient de fêter son 30e anniversaire. Avec des encours qui se rapprochent de 6 milliards d’euros à la fin décembre, c’est également le plus gros fonds repris dans notre tableau (pour le compartiment UCITS). Son petit frère (R-co Valor Balanced) s’est également glissé dans le classement, en dépit d’une exposition sur les obligations proche de 50% à la fin 2024.

Enfin, le petit fonds belge Waterloo Global Flexible, dont les encours ont pratiquement doublé durant l’année écoulée, a également confirmé ses belles performances historiques avec une nouvelle progression de 15% de sa valeur nette d’inventaire.