Les 5 actions préférées de Sjoerd Rozing (Triodos)

Comment les marchés boursiers commencent-ils 2025 ? Sjoerd Rozing de Triodos donne ses idées d’investissement pour la nouvelle année.

Le Néerlandais Sjoerd Rozing, gestionnaire du Triodos Future Generations Fund, qui investit à l’échelle mondiale dans des actions de petite et moyenne capitalisation contribuant au bien-être des enfants et des générations futures. Il a plus de 15 ans d’expérience dans l’investissement dans les petites et moyennes capitalisations. Voici ses cinq actions préférées du moment.

1/ SIG Group

“SIG Group est une entreprise suisse qui fabrique des emballages pour les produits alimentaires. Les emballages permettent de conserver plus longtemps les aliments sans additifs. L’entreprise contribue ainsi à la disponibilité d’aliments sains. De plus, les matériaux des emballages sont largement recyclables, ce qui réduit leur impact sur l’environnement. Le groupe SIG dispose d’un modèle d’affaires solide basé sur des relations à long terme avec ses clients. Bien que la demande d’emballages soit relativement stable, l’entreprise a de bonnes perspectives de croissance grâce à sa forte présence sur les marchés émergents. Nous considérons SIG Group comme une valeur de croissance défensive. Sa valorisation actuelle suggère qu’il n’y a pas encore beaucoup de croissance qui est incluse dans le prix.”

2/ Sanoma

“Sanoma est une société de médias finlandaise et l’un des plus grands fournisseurs de ressources éducatives. Ses clients étant principalement des gouvernements, Sanoma ne peut augmenter ses prix que progressivement. En conséquence, l’entreprise a récemment connu quelques années difficiles. Cependant, nous pensons que ces années sont désormais derrière nous et que les prix actuels reflètent bien l’augmentation des coûts. L’entreprise a pris des mesures pour devenir plus efficace. Le marché du matériel éducatif affichant une croissance stable, nous pensons que les bénéfices de Sanoma pourraient augmenter fortement dans les années à venir, en raison de l’amélioration de sa structure de coûts.”

3/ Gen Digital

“Gen Digital est une société américaine spécialisée dans la cybersécurité. Elle offre des services qui permettent aux clients d’utiliser Internet en toute sécurité. Une partie de ces services est le contrôle parental, qui permet à Gen Digital de rendre possible l’utilisation d’internet par les enfants, en toute sécurité. L’entreprise occupe une position forte sur le marché et génère de bons flux de trésorerie. Bien que l’action ait bien performé en 2024, nous pensons que la valorisation est encore attrayante.”

4/ NX Filtration

“NX Filtration est une entreprise néerlandaise qui propose une technologie innovante de purification de l’eau. Les filtres de l’entreprise sont capables de filtrer même les plus petites particules de pollution (pensez aux PFAS) de l’eau. Sa technologie est très rentable : comparée à d’autres technologies de filtration, elle consomme moins d’énergie et nécessite moins de produits chimiques. Grâce à sa technologie, l’entreprise contribue à l’accès à l’eau potable, qui fait l’objet d’une pénurie croissante. Nous nous attendons donc à ce que l’entreprise connaisse une forte croissance dans les années à venir.”

5/ Bright Horizons Family Solutions

“Bright Horizons Family Solutions propose des services de garde d’enfants aux États-Unis en partenariat avec des entreprises. Les entreprises fournissent l’espace et Bright Horizons s’occupe du reste. Cela permet d’établir des relations solides avec les clients. Les services de garde d’enfants de qualité améliorent le développement des enfants et permettent aux deux parents de poursuivre leur carrière. Les services de garde d’enfants soulagent les parents d’une partie des soucis de l’éducation et leur permettent de mieux s’occuper de leurs enfants. L’entreprise a connu des difficultés pendant la pandémie en raison d’une forte augmentation des coûts et d’une baisse du taux d’occupation des sites. Ces problèmes ont presque été résolus. Pendant la pandémie, Bright Horizons a d’ailleurs été en mesure de mieux mettre en valeur des services supplémentaires tels que les soins ad hoc. Ces services sont un important moteur de croissance. Nous nous attendons donc à une bonne croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices dans les années à venir.”