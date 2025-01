Le tuyau boursier de la semaine : Uber Technologies

L’action ne semble pas trop onéreuse vu la croissance que recèle encore le pipeline. Même si les risques juridiques en font un pari plus osé que la moyenne, Uber Technologies mérite selon nous d’être mis à l’honneur cette semaine.

Cette semaine, notre tuyau consiste en une stratégie défensive sur une valeur technologique américaine à forte notoriété, dont la capitalisation boursière avoisine les 140 milliards de dollars – un poids lourd assorti de risques. La société n’a pas déçu ces dernières années. Depuis son introduction en Bourse en 2019, Uber affiche un rendement de 47 %. Sur les 60 analystes qui suivent le titre, 52 recommandent l’achat et aucun ne conseille de vendre. L’objectif de cours moyen est de 90,54 dollars, soit un potentiel haussier de 35 % à 40 % par rapport au cours actuel.

Uber Technologies est la première plateforme de taxis au monde. Elle a permis l’organisation de 2,9 milliards de courses au 3e trimestre de 2024. En base annuelle, on en sera bientôt à plus de 10 milliards de courses, effectuées par des chauffeurs considérés comme des indépendants, et donc responsables de leur véhicule, mais aussi de leurs taxes et assurances.

Uber est aussi présent sur le marché de la livraison de repas (Uber Eats) et de la logistique, avec Uber Freight. Elle recèle encore une forte marge de croissance sur ces marchés. Les marges bénéficiaires d’Uber Technologies sont cependant faibles, la majeure partie des revenus d’une course revenant au chauffeur ou au livreur. L’entreprise a donc du mal à devenir rentable.

Ces dernières années, elle s’est attachée à réaliser une forte croissance, avec succès. De 13 milliards de dollars en 2019, le chiffre d’affaires (CA) d’Uber Technologies pourrait passer à 43 milliards en 2024, puis à 67 milliards en 2027, selon les estimations moyennes des analystes. Uber génère pas mal de liquidités chaque année et gâte ses actionnaires en rachetant ses titres. En 2024, le groupe a annoncé un plan de rachat d’actions de 7 milliards de dollars (5 % de sa capitalisation boursière). A terme, les actionnaires devraient disposer de beaucoup de liquidités : Uber devrait afficher une position de trésorerie nette dès 2025.

Pour 2024 et 2025, les analystes tablent sur un cash-flow disponible de respectivement 6,3 milliards et 8,0 milliards de dollars. Uber Technologies semble en avoir terminé avec le cash-flow négatif, et nous ne considérons d’ailleurs pas la conduite autonome comme un risque à moyen terme ; les taxis de Waymo, à San Francisco, sont d’ailleurs disponibles sur la plateforme. Sur le long terme, Uber pourrait toutefois supporter des coûts supplémentaires aujourd’hui assumés par les chauffeurs.

Investir dans Uber comporte aussi des risques. La société est impliquée dans de nombreux procès, notamment pour déterminer si les chauffeurs de taxi sont des entrepreneurs indépendants ou s’ils doivent encore être considérés comme des salariés. L’impact des futures décisions dans différentes parties du monde reste difficile à prévoir. Uber devrait aussi connaître des périodes de ralentissement économique. Les consommateurs pourraient alors réduire leurs dépenses de “luxe”.

Conclusion

Les analystes tablent sur un CA de 50 milliards de dollars pour 2025. En 2023, Uber est parvenu pour la première fois à présenter des résultats rentables – un tournant dans son histoire. La direction et les analystes estiment que cette tendance pourra se confirmer. Pour 2026, le consensus mise sur un bénéfice par action de 3,73 dollars (ce qui correspond à un ratio cours/bénéfice de 18). L’action ne semble pas trop onéreuse vu la croissance que recèle encore le pipeline d’Uber Technologies. Mais les risques juridiques en font un pari plus osé que la moyenne.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 68,41 dollars

Ticker : UBER US

Code ISIN : US90353T1007

Marché : NYSE

Capit. boursière : 144,0 milliards USD

C/B 2024 : 36

C/B attendu 2025 : 24

Perf. cours sur 12 mois : +4 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +13 %

Rendement du dividende : –