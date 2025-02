Laura Roba, experte chez Degroof Petercam, est l’invitée du Journal des Marchés. Elle revient sur les résultats du jour, et ce qu’ils veulent dire pour le marché. Sous la loupe : Philips, Ontex et Aedifica.

Philips

La société technologique néerlandaise est en chute après ses résultats. Une fameuse claque : -11,7%, à l’heure d’écrire ces lignes (suivez ICI le cours de Philips).

“Les résultats publiés par Philips n’ont pas surpris positivement. Ils étaient globalement en dessous des attentes des analystes. Si on regarde un peu plus en détail, on voit que tant pour le quatrième trimestre que pour l’année 2024, les ventes et le bénéfice avant intérêt, import et amortissement étaient très légèrement en dessous des attentes par contre le résultat net était bien en dessous des prévisions des analystes notamment suite à un impact fiscal négatif. Le dividende proposé est lui en ligne avec l’année dernière à 0.85 cent par action.”

Les perspectives peuvent-elles s’améliorer pour 2025 ? “Justement, pas vraiment, et je pense que c’est surtout cela qui a pesé sur le titre aujourd’hui. En 2024, les résultats de Philips ont été impactés par une diminution des ventes en Chine. Le management s’attend à ce que les conditions de marché restent compliquées en Chine cette année. En cause, les mesures prises par le gouvernement chinois pour lutter contre la corruption dans le secteur de la santé. Il a mis en place des pratiques d’achat centralisées et une surveillance beaucoup plus importante ce qui impacte la demande. Philips prévoit donc un déclin de ses ventes au premier trimestre lié à cette baisse de la demande en Chine mais aussi à un échelonnement des redevances. A niveau global, le management attend une croissance de 1 à 3% pour ses ventes en 2025 – mais les analystes attendaient 3 à 4%. Cette guidance tiens compte d’une baisse à un chiffre moyen ou élevé des ventes en Chine.”

Et quid de la saga des machines respiratoires, rappelées par millions en 2021 ? “Philips a conclu un accord de 1,1 milliard pour régler des poursuites judiciaires aux États-Unis – le payement sera fait au premier semestre 2025. Mais il y a toujours d’autres procédures judiciaires qui sont en cours, notamment une enquête du ministère américain de la Justice.”

Ontex

L’entreprise belge spécialisée dans les produits d’hygiène a également publié ses résultats, ce mercredi matin. Son cours est plat sur la journée. “Une belle fin d’année pour Ontex avec des ventes au-dessus des attentes des analystes. En cause, une belle augmentation des volumes de ventes avec une accélération de la croissance aux US mais aussi une croissance qui se maintient en EU. L’Ebitda était aussi au-dessus des prévisions des analystes, positivement impacté notamment par leur programme de réduction des coûts. A noter que la dette nette de l’entreprise s’est améliorée plus que prévu et qu’Ontex a annoncé une nouvelle facilité de crédit de 270 millions d’euros, ce qui rend le refinancement de son obligation qui arrive à échéance en 2026 plus facile.”

Et pour 2025 ? “Le management attend 3 à 5% de croissance pour ses ventes en 2025 (consensus : 4%) avec une croissance des ventes à deux chiffres en Amérique du Nord. L’Ebitda devrait augmenter entre 4 à 7%.”

Aedifica

La société immobilière réglementée (SIR), spécialisée dans le secteur de la santé, a également publié ses résultats. L’action est très légèrement en baisse. “Des bons résultats, légèrement au-dessus des attentes. Les revenus locatifs sont en hausse de 8% par rapport à l’année dernière. Son bénéfice net est en hausse également. Cependant son bénéfice net par action était lui en dessous du niveau de 2023 suite à la levée de fonds de 380 millions au printemps dernier, ce qui veut dire que son nombre d’actions a fortement augmenté par rapport à l’année dernière. Aedifica propose un dividende de 3.90 euros par action. Le management a indiqué que l’immobilier de soin entrait dans un nouveau cycle de croissance et attend une hausse de son bénéfice et dividende par action pour 2025.”

