Le journal des marchés| Fed et BCE: quelles décisions ont été prises finalement?

Pour Julie Heyters (Senior Portfolio Manager chez BNP Paribas Fortis), le marché en ce début d’année est un peu paradoxal, tant au niveau du marché actions qu’au niveau de celui des taux. Au niveau des taux justement, on attendait au tournant les discours des banques centrales européenne et américaine, quelles décisions sont finalement tombées?

Sans surprise, Jerome Powell a annoncé un statu quo pour les taux directeurs américains. On reste à des taux entre 4,25% et 4.5%. La Fed se met donc bien en pause dans son cycle de baisse de taux. Décision prise à l’unanimité suite à l’évolution de la conjoncture : une inflation soutenue couplée d’un marché de l’emploi vigoureux. Elle considère qu’il n’est pas urgent de baisser les taux.

Et du côté de l’Europe cet après-midi ?

Pas non plus de réelle surprise, Christine Lagarde a annoncé une nouvelle baisse de ses taux directeurs de 25 points de base. On passe à 2.75% avec un processus de désinflation qui est en bonne voie selon la BCE.

On a pas mal des divergences aux niveaux de l’inflation et de la croissance au niveau mondial. On assiste à des politiques monétaires assez différentes, certains pays coupent les taux et d’autres les remontent. On va assister à des variations au niveau des devises cette année. C’est différent par rapport à l’année passée où toutes les banques centrales allaient dans le même sens. Si vous n’êtes pas exclusivement investi en Euro dans votre portefeuille, cela peut amener de la volatilité au niveau de votre performance globale.

Du côté du marché actions, le coup d’envoi de la saison des résultats de la Big Tech a été donné. Après le choc provoqué début de semaine par l’annonce de Deepseek, cela a donné quoi ?

Les investisseurs sont complètement focalisés sur le développement l’intelligence artificielle et sur son retour en investissement surtout depuis l’annonce de Deepseek ce week-end. On estime qu’en 2024, les investissements d’Alphabet, Amazon, Microsoft et Meta se sont élevés à plus de 200 milliards de dollars. Et la compétition s’intensifie encore cette semaine, Alibaba a annoncé avoir lancé son Qwen 2.5-Max, son nouveau modèle IA qui est plus performant que tous les autres selon eux. Et c’est une bonne chose pour le marché.

Quels éléments ont marqué au niveau des publications des 3 membres du club des Mag7 ?

· Au niveau de Meta, 3 messages :

o les résultats étaient supérieurs aux attentes globalement et assez solides ;

o Meta prévoit un chiffre d’affaires inférieur aux estimations pour Q1 25.

o La marché semble satisfait de la stratégie du groupe en matière d’IA. Ouverture à +5%.

· Pour Tesla,

o on a une marge bénéficiaire inférieure aux attentes pour le Q4, donc c était plutôt négatif.

o Mais ils attendent un retour significatif à la croissance en 2025 grâce aux avancées dans la conduite autonome. Selon Elon Musk, ca sera la “meilleure année de l’histoire de Tesla”, et les 3 suivantes seront aussi incroyables.

o Bilan +5 % à l’ouverture, mais le soufflet est vite retombé à +2%.

Au niveau de Microsoft, c’est plus mitigé. Elle ouvre à -5%. Le chiffre d’affaires dépasse les attentes au niveau de l’IA, +175% d’une année à l’autre. Le petit bémol c’est le léger ralentissement de la croissance des services cloud de leur plateforme Azure. À noter que pour suivre la concurrence de près, ils ont ajouté à Azure le modèle d’IA développé par Deepseek.

On peut s’attendre à quoi pour nos portefeuilles ?

Étant donnée la concentration du marché, les méga cap amènent de la volatilité. Mais pas aujourd’hui, on était flat aujourd’hui à Wall Street à l’ouverture. Mais nous n’avons que 3 publications sur les 7. Attendons fin février les résultats de Nvidia pour tirer des conclusions.

Dans tous les cas, même si nous venons d’entamer en Chine l’année du Serpent qui devrait nous apporter sagesse et transformation, on doit s’attendre à une année volatile. Trump lors de son précédent mandat a publié en moyenne 35 tweets par jour.

2025 va donc être riche en rebondissements.