L’AEX au-delà des 1.000 points en 2025 ?

La rédaction de Trends-Tendances Bourse répond à la question d’un abonné : “Pendant des années, l’AEX semblait l’indice le plus en forme d’Europe. Ces derniers temps, cela ne paraît plus être le cas. Il flirte avec les 1.000 points depuis l’été, mais n’a pas signé de nouveau sommet depuis. Peut-on espérer une amélioration en 2025 ?”

L’AEX, le plus suivi des indices boursiers néerlandais, est 20 fois plus élevé qu’en 1983, année de son lancement. Il a été conçu sur le modèle de l’indice américain Standard & Poor’s 500 : outre la capitalisation boursière, le volume des transactions joue également un rôle décisif, permettant d’intégrer plus rapidement les nouvelles entreprises prometteuses, notamment du secteur technologique. Mais si l’AEX bénéficie ainsi d’un élan supplémentaire en périodes fastes, il chute aussi plus fortement en cas de revirement du sentiment.

Autre point important, les dividendes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indice. Or, les flux de revenus généralement stables provenant des dividendes peuvent contribuer de manière significative au rendement total et amortissent les baisses de cours.

Sur la base des cours actuels, l’AEX a enregistré un rendement moyen de 7,4 % depuis son lancement. Mais si les dividendes perçus avaient été réinvestis dans l’AEX, ce rendement pourrait s’élever à 11 % et l’indice atteindrait aujourd’hui 3.500 points.

Jusqu’en 2000, un investissement dans l’AEX a généré un rendement annuel de 15,9 % (19,7 % dividendes inclus). Depuis, le rendement moyen n’est que de 1,4 % (4,7 % avec les dividendes). La différence entre les deux périodes s’explique en grande partie par les krachs de 2000 (bulle internet) et 2008 (crise bancaire). En outre, les dividendes jouent désormais un rôle plus important dans le rendement total, car les entreprises en versent tout simplement davantage. Près de la moitié des sociétés incluses dans l’AEX affichent aujourd’hui un rendement du dividende d’au moins 3,5 % ; celui des banques et assureurs dépasse même 7 %.

S’il a baissé depuis 20 ans, le rendement moyen est donc plus élevé que l’indice AEX ne le laisse paraître, puisque le rendement du dividende n’est pas pris en compte.

L’indice a récemment franchi la barre des 900 points et semble se diriger vers le sommet qu’il avait atteint l’été dernier. Il pourrait dépasser les 1.000 points pour la première fois de son histoire, ce qui lui donnerait un nouvel élan. Le contexte international en décidera : un conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, par exemple, pourrait brider la progression d’ASML, l’un des poids lourds de l’indice, et empêcher ce dernier d’atteindre les 1.000 points.