Le créateur du site “la bourse: make it easy”, éducateur financier, a entamé sa vocation en “perdant 60% de ses économies après avoir fait plein de bêtises en bourse” et en apprenant que ses parents avaient misé sur Dexia et Fortis en 2008. Depuis, il s’est longuement formé et conseille les jeunes investisseurs. Il sera chroniqueur pour Trends-Tendances et raconte dans notre Trends Talk son soutien à la gestion passive.

Grégory Guilmin, créateur du site La bourse: make it easy et auteur de la newsletter Les tutos de Greg, est un petit entrepreneur dont l’éducation financière est le moteur. Il proposera une contribution hebdomadaire sur notre site, accompagnement le lancement de Trends Bourse Live.

Il est l’invité de notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z, pour se présenter et exposer sa vision.

L’optimalisation de portefeuilles

La passion pour la bourse de Grégory est née durant les études et… sur le fil de ses premiers échecs. “J’ai commencé à mieux comprendre la bourse durant ma thèse de doctorat à l’université de Namur, raconte-t-il. Mais avant cela, j’ai fait un master en finance et c’est durant ces études que j’ai découvert cela grâce à un concours boursier. Je ne connaissais rien, j’avais 20 ans, j’en discute avec mon papa qui me met en garde contre les risques d’investir.” D’où l’envie d’approfondir le sujet avec un doctorat.

Le jeune homme essuie les premiers plâtres. “Durant ma thèse de doctorat, entre 2013 et 2015, j’ai perdu 60% de mes économies en faisant plein de bêtises en bourse, prolonge-t-il. Cela aurait pu complètement me dégoûter, mais j’ai pris la décision d’orienter une partie de ma thèse de doctorat vers l’optimalisation de portefeuilles. A l’époque, j’avais également appris que mes parents avaient perdu beaucoup d’argent en 2008 parce qu’ils avaient investi dans Dexia et Fortis qui représentaient les plus importantes positions de leur portefeuille. Elles se sont malheureusement écroulées.”

Une belle audience

Comment investir en bourse de façon plus rentable? Voilà désormais sa mission. “Dix ans après ma thèse de doctorat, je me consacre à 100% à l’éducation financière.” Avant cela, il a travaillé auprès la compagnie d’assurance Ageas. Il a aussi mené une carrière d’analyste financier. Et directeur d’un multi-family office où il a supervisé le patrimoine de famille qui avaient plusieurs dizaines de millions d’euros. “Il y a trois ans et demi, je me suis posé la question du sens. J’ai eu envie de partager mes connaissances et mes compétences à un maximum de gens.”

Avec son site et sa newsletter, il s’adresse désormais à une large audience. “Plus de dix mille personne reçoivent mon email chaque semaine. Je suis pariti de zéro. Même chose sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Youtube. J’approche les 45.000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Je suis super heureux de le faire et très content de participer à la nouvelle aventure du Trends avec un article chaque semaine.”

Une stratégie stable

Grégory Guilmin expose longuement sa vision dans notre Trends Talk. “En tant qu’Européens, nous avons trop tendance à investir en Europe, souligne-t-il. Moi, je pars du principe que mon portefeuille financier, grâce à la digitalisation et à l’accès aux plateformes boursières, doit être exposé en Europe, bien entendu, mais aussi en Asie et aux Etats-Unis. Dans les différents secteurs, aussi, même s’il est possible de faire des choix et exclure le secteur pétrolier si on le souhaite, par exemple, en en privilégiant l’intelligence artificielle. Dans un portefeuille, il faut avoir 75-80% d’une stratégie ‘coeur’ et qui ne va pas changer à chaque décision ou discours de Donald Trump.”

Un Trends Talk à ne pas manquer.