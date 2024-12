Fonds screen.brussels: un rendement de plus de 1.100% en 2024

En 2024, le fonds d’investissement bruxellois dans l’audiovosuel screen.brussels a connu un des meilleurs crus de son histoire

D’après les chiffres communiqués au quotidien l’Echo, ce fonds a généré cette année un retour sur investissement de plus de 1.100%. Doté d’une enveloppe de trois millions d’euros (en léger recul par rapport à 2022 et 2023), screen.brussels a investi dans 27 projets (sur les 63 dossiers qui lui ont été soumis), soit 12 longs métrages, six documentaires, cinq projets d’animation et quatre séries. Ils ont généré 34,1 millions de dépenses directes dans l’industrie audiovisuelle bruxelloise: techniciens, scénaristes, comédiens, réalisateurs, infographistes, effets spéciaux, musique, décorateurs, infrastructures techniques, etc. “Ce sont des chiffres objectivés et validés sur base de factures”, précise Noël Magis, directeur du fonds.

“À cela s’ajoutent toutes les dépenses indirectes qui ne sont pas reprises dans ces chiffres comme l’horeca, les assurances, les transports, les frais d’avocat, sans oublier les retombées en termes de notoriété puisque Bruxelles a servi de décor dans près de la moitié des projets soutenus”. L’exercice qui vient de se terminer est un des meilleurs de ce fonds depuis son lancement en 2016. Sur la période 2016-2024, screen.brussels a investi 27,9 millions dans 293 projets qui ont généré en moyenne 264 millions d’euros de dépenses du secteur dans l’industrie locale, soit un retour de 950%.

241 entreprises audiovisuelles à Bruxelles

Depuis, 241 entreprises audiovisuelles ont été créées ou relocalisées en Région de Bruxelles-Capitale. “Screen.brussels est probablement l’une des politiques publiques régionales les plus efficaces. Or, nous sommes bien moins financés que nos homologues Wallimage et Screen Flanders. Idéalement, nous devrions avoir deux millions de plus, cela nous permettrait d’attirer davantage de productions à Bruxelles plutôt que de les voir filer dans d’autres régions ou à l’étranger”, relève Noël Magis.