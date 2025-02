Les promesses de l’intelligence artificielle (IA) fascinent les investisseurs. Les Sept Magnifiques se sont taillé à elles seules plus de la moitié des gains du S&P500 l’an dernier. L’IA dope la vente de produits et de services des entreprises et permet des économies.

La technologie est donc bénéfique aussi pour l’économie mondiale. Une étude d’Accenture montre que l’IA pourrait booster la rentabilité des entreprises de 38 % en moyenne d’ici 2035, pour une impulsion économique de 14.000 milliards de dollars. Les acteurs du big data surfent aussi sur la révolution de l’IA : le développement de nouveaux algorithmes et de l’IA nécessite de grandes quantités de données.

Les géants américains de la tech développent par ailleurs l’informatique quantique, ces ordinateurs ultra-rapides à même d’accélérer la croissance de l’IA. Ils effectuent des calculs complexes en un rien de temps et explorent et analysent d’énormes quantités de données. Et ce n’est que le début.

ETF très diversifiés

L’ETF Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data convient à l’investisseur ciblant ces technologies clés par le biais d’un fonds. Cet ETF thématique offre une large exposition à l’IA. L’indice inclut des entreprises offrant l’infrastructure nécessaire, mais aussi celles engagées dans des applications d’IA. Des segments de marché adjacents sont par ailleurs représentés. Comme il est difficile d’identifier les futurs gagnants, la meilleure approche est une large diversification. Ce n’est pas pour rien que cet ETF est le premier de son segment en Europe (4,1 milliards d’euros sous gestion).

Les big tech américaines sont naturellement bien représentées. Le top 10 recèle des surprises comme Bank of America ou la société de conseil Accenture.

Nombre de titres liés à l’IA ont vu leur valeur dopée ces deux dernières années. Les gains de cours sont essentiellement dus à une forte croissance bénéficiaire plutôt qu’à une hausse des valorisations. Selon UBS, les ratios cours/bénéfice de nombreuses actions d’IA ont même baissé. La banque prévoit une croissance bénéficiaire moyenne d’environ 25 % en 2025. Les investisseurs en quête d’une position dans cet ETF le feront de manière progressive, pour espérer bénéficier des corrections de cours.