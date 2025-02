Douce opportunité d’entrée chez Südzucker

Le sucre s’approche d’un étiage, et l’action du producteur est proche de son plus bas niveau des cinq à 10 dernières années. Il semble attrayant pour les investisseurs ayant un horizon de 18 à 36 mois.

Malgré sa diversification, le plus grand producteur européen de spécialités sucrières voit ses résultats fluctuer fortement, au gré de l’évolution du cours du sucre. L’exercice 2024/25 sera clos le 28 février. Au terme du troisième trimestre, la direction n’a pas revu à la baisse ses prévisions pour l’exercice – un soulagement, après l’avertissement sur les bénéfices qui avait suivi la publication des semestriels à la mi-septembre. Concrètement, le chiffre d’affaires (CA) du groupe est attendu à 9,5- 9,9 milliards d’euros et le résultat d’exploitation (Ebit), à 175- 275 millions d’euros. Au troisième trimestre, le CA de Südzucker s’est élevé à 2,37 milliards d’euros, en baisse de 12,1 % par rapport au même trimestre de 2023/24. Seul le segment des fruits (dont les concentrés de jus de fruits) a vu ses ventes augmenter.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le CA est en baisse de 4 %, à 7,47 milliards d’euros. L’Ebit du groupe s’est inscrit dans le rouge au troisième trimestre, passant de 268 à -33 millions d’euros ; sur neuf mois, le recul atteint presque 73 % (de 860 à 236 millions d’euros). L’Ebit du segment du sucre est négatif (-23 millions d’euros, contre 525 millions d’euros un an plus tôt), plombé par le plongeon du cours du sucre depuis l’été. CropEnergies, filiale spécialisée dans l’énergie, signe aussi un mauvais exercice, et peine désormais à être rentable.

Conclusion

Après avoir dévissé, le prix du sucre s’approche d’un étiage. Il en va souvent de même pour l’action Südzucker, lorsque son cours avoisine des 10 euros. Le titre est proche de son plus bas niveau des cinq à 10 dernières années. A 0,2 fois le CA attendu pour 2024/25 et 0,8 fois la valeur comptable, et avec un rendement du dividende attendu d’environ 6 %, il semble attrayant pour les investisseurs ayant un horizon de 18 à 36 mois.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 10,67 euros

Ticker : SZU GY

Code ISIN : DE0007297004

Marché : Francfort

Capit. boursière : 2,13 milliards EUR

C/B attendu 2024/25 : 60

C/B attendu 2025/26 : 30

Perf. cours sur 12 mois : -18 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +1 %

Rendement du dividende : 5,7 %