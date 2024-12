Qu’attendre du NZD en 2025 ?

Les tensions mondiales et les fluctuations de la demande de matières premières, en particulier en Chine (un partenaire commercial majeur de la Nouvelle-Zélande), pourraient peser sur le cours de change du dollar néo-zélandais (NZD).

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,4 %, soit nettement plus qu’attendu. Sa croissance a surtout été portée par une embellie dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, ainsi que par le rebond du secteur de la construction.

Le NZD a beaucoup fluctué en 2024, et perdu 2,15 % face à l’euro. Après de nombreuses tergiversations, la banque centrale néo-zélandaise (Reserve Bank of New Zealand, ou RBNZ) a finalement réduit le taux directeur à 4,25 %, soit un point de pourcentage de moins qu’en août. Cette baisse des taux d’intérêt a réduit l’attrait du NZD pour les investisseurs internationaux. L’inflation semble maîtrisée : elle ne s’élève plus qu’à 2,2 %.

Qu’attendre de l’économie en 2025 ?

La croissance économique devrait légèrement s’accélérer ; Fitch Solutions table sur 1,5 %. L’inflation devrait en revanche poursuivre son reflux, ce qui stimulera la conjoncture. La RBNZ pourrait encore abaisser ses taux. Le marché du travail reste tendu, ce qui tire les salaires vers le haut, notamment dans les secteurs des soins de santé, de la construction et de la technologie. Le gouvernement n’aura d’autre choix que de revoir sa politique d’immigration pour attirer les travailleurs étrangers.

Les baisses de taux de la RBNZ et la vigueur relative du dollar américain renforcent l’attrait de ce dernier, qui offre également des rendements plus élevés. Tout nouvel assouplissement monétaire rendra le NZD moins séduisant. Le NZD devrait aussi rester dans l’ombre de son cousin australien, qui profite des perspectives économiques meilleures et des taux plus élevés dans ce pays. Les tensions planétaires et les fluctuations de la demande de matières premières, en particulier en Chine (un partenaire commercial majeur de la Nouvelle-Zélande), pourraient peser sur le cours de change du NZD, dont la performance dépend en grande partie d’une reprise dans l’empire du Milieu.