Qu’attendre des principales devises en 2024 (partie II) ?

La rédaction de Trends-Tendances Bourse analyse cette semaine ce que l’investisseur belge peut attendre des 10 principales devises en 2024. Aujourd’hui, la livre sterling (GBP) est sous la loupe.

Retour sur l’année 2023

La GBP a été l’une des rares monnaies à ne pas perdre de terrain face à l’euro. Elle a même gagné près de 5 % en cinq ans : qui aurait parié là-dessus lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, le 31 janvier 2020 ? L’économie britannique se porte elle aussi mieux que prévu. Les nombreux experts qui avaient annoncé que le Brexit étranglerait les entreprises se sont visiblement trompés.

Qu’attendre de l’économie ?

L’inflation a considérablement ralenti, mais l’objectif de 2-3 % est loin d’être atteint. D’après les sondages, les Travaillistes ont de bonnes chances de sortir vainqueurs des élections générales de 2024, or les gouvernements de gauche soutiennent généralement peu l’économie. La Banque d’Angleterre ne s’attend pas à voir l’économie britannique gagner en vitesse en 2024 ; pour éviter de tomber en récession, une légère diminution du taux directeur au second semestre relève même de l’ordre du possible.

Qu’attendre de la devise ?

Si le taux directeur baisse effectivement vers la fin de l’an prochain, la GBP perdra son léger avantage sur les autres monnaies. Une inflation toujours trop élevée et le creusement du déficit public et de la balance courante jouent également en sa défaveur.