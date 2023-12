Qu’attendre des principales devises en 2024 (Partie I) ?

La rédaction de Trends-Tendances Bourse analyse cette semaine ce que l’investisseur belge peut attendre des 10 principales devises en 2024. Commençons par les quatre monnaies dollar.

1. Le dollar américain (USD)

Retour sur l’année 2023

Bien qu’il ait perdu quelques pour cent face à l’euro cette année, l’USD reste assez proche du niveau atteint fin 2022. Les relèvements de taux d’intérêt ont joué en sa faveur mais comme la zone euro a appliqué une politique similaire, les retombées de la vigoureuse intervention de la Réserve fédérale s’en sont trouvées tempérées. La démarche n’en a pas moins eu l’effet escompté, puisque l’inflation a diminué de moitié au fil des mois, alors que l’économie demeurait étonnamment forte.

Qu’attendre de l’économie ?

L’économie devrait selon toute vraisemblance subir les conséquences des divers relèvements de taux avec un certain décalage. Tant que les entreprises ne souffriront pas trop, le chômage restera modéré en 2024 également. La balance commerciale et la balance des paiements sont dans le rouge depuis 30 ans, et il n’en ira pas autrement en 2024. La dette publique continuera d’augmenter.

Qu’attendre de la devise ?

La plupart des experts s’accordent à dire que les taux vont commencer à reculer. Au détriment de l’USD, certes, mais n’oublions pas que les taux, dans la zone comme ailleurs, suivront le mouvement. Le billet vert devrait perdre encore de la valeur par rapport à l’euro, notamment parce que la Chine n’est plus disposée à le considérer comme la monnaie de réserve par excellence. Pour les investisseurs, institutionnels ou autres, il reste une monnaie (refuge) précieuse.

2. Le dollar canadien (CAD)

Retour sur l’année 2023

Comme tant d’autres pays occidentaux, le Canada a considérablement relevé ses taux d’intérêt ces deux dernières années. De 0,50 % encore en mars 2022, son principal taux directeur atteignait 5 % en juillet 2023, son niveau le plus élevé en 26 ans. Le CAD a cédé 4 % par rapport à l’euro en 2023 mais reprend de la vigueur. La faiblesse des prix du pétrole a lourdement pesé sur la croissance de l’économie cette année.

Qu’attendre de l’économie ?

Malgré le net recul opéré en 2023, l’inflation reste supérieure à 3 %. La Banque du Canada espère qu’elle se situera autour de 2 % l’an prochain ; tant qu’elle n’atteindra pas le niveau souhaité, l’institution ne diminuera pas son taux directeur, actuellement fixé à 5 %. Aucune baisse de taux ne peut en tout état de cause être envisagée avant le second semestre de 2024. Les experts misent sur une croissance de 0,8 % seulement en 2024, un chiffre qui devrait s’améliorer dès l’année suivante.

Qu’attendre de la devise ?

Si le cours de l’or noir n’augmente pas, le CAD pourrait bien faire du sur-place. Une hausse des taux lui serait bénéfique, mais il est très peu vraisemblable qu’elle se produise en 2024. Sa forte dépendance aux prix de l’énergie et des matières premières rend le CAD, en termes relatifs, très cyclique. Comme les cours de ces matières devraient augmenter en 2024, tout porte à croire que la monnaie s’appréciera également.

3. Le dollar australien (AUD)

Retour sur l’année 2023

Le 5 décembre, la Banque de réserve d’Australie (RBA) a laissé son taux directeur inchangé, à 4,35 %. Elle juge l’inflation modérée et l’évolution de l’économie, conforme aux prévisions. Elle fait toutefois toujours de la lutte contre l’inflation, laquelle a été jusqu’à atteindre 8 % cette année, une de ses priorités. L’économie continue à bien se porter, puisqu’elle affiche une croissance de 2,1 % l’an. L’AUD a cédé plus de 6 % face à l’euro cette année.

Qu’attendre de l’économie ?

L’économie australienne devrait conserver, de longs mois encore, le rythme de croissance acquis en 2023. Le pays est riche en matières premières et exporte massivement vers la Chine, son principal partenaire commercial – pour la première fois, la RBA qualifie cette situation de risquée. Bien que contenue, l’inflation reste trop élevée. En précisant qu’elle vise toujours une inflation de 2 % à 3 % d’ici 2025, la RBA évoque en filigrane la probabilité d’une nouvelle hausse des taux.

Qu’attendre de la devise ?

Si les taux d’intérêt devaient continuer à augmenter, l’AUD y gagnerait par rapport aux autres devises de la même famille, que régissent des banques centrales dont la politique ira sans doute, elle, dans le sens d’une diminution. Si, comme c’est probable, les cours de la plupart des matières premières se redressent, les investisseurs pourraient envisager de s’ouvrir à l’Australie. Néanmoins, vu le risque que constitue la Chine, il convient d’éviter des prises de position exagérées.

4. Le dollar néo-zélandais (NZD)

Retour sur l’année 2023

L’économie néo-zélandaise est entrée en récession aux premier et deuxième trimestres de 2023 ; elle s’est mieux portée ensuite, mais cela n’a pas suffi à faire sortir l’ensemble de l’année du rouge. Les cyclones Hale et Gabrielle, ainsi que les grèves des enseignants, ont fortement entravé l’activité économique au premier trimestre. La Banque de réserve (RBNZ) s’est résolue à relever ses taux directeurs, pour lutter contre l’inflation ; les effets de cette mesure sur l’économie n’ont pas tardé à se manifester.

Qu’attendre de l’économie ?

La Nouvelle-Zélande est actuellement dirigée par un gouvernement de droite conservatrice. A sa tête, l’homme d’affaires Christopher Luxon a fait du redressement de l’économie une priorité : il entend faire baisser le coût de la vie et continuer à lutter contre l’inflation. La RBNZ a décidé à la mi-juillet de maintenir son taux directeur à 5,50 %.

Qu’attendre de la devise ?

Le NZD s’est déprécié de plus de 7 % face à l’euro en 2023. Nous ne nous attendons pas à une amélioration fondamentale en 2024. L’économie se redresse lentement et les finances publiques demeurent saines, ce qui est bien sûr encourageant. Le différentiel de taux par rapport aux obligations d’Etat belges à cinq ans peut en outre atteindre jusqu’à 2 %. Reste que, aussi longtemps que les signes positifs ne seront pas définitivement confirmés, nous demeurerons prudents.